Les herbes indésirables peuvent nous déranger pour plusieurs raisons. A priori, elles peuvent avoir des conséquences néfastes sur les plantations et l’ensemble des végétations. Le côté esthétique de votre jardin peut être affecté par les mauvaises herbes. Elles peuvent être difficiles à éradiquer.

Le chardon des champs

Le chardon des champs fait partie des mauvaises herbes du jardin. Il est connu pour être très nuisible. Il est assez facile à connaître avec son feuillage dentelé et coriace. Il dispose d’une racine assez profonde (environ 2 m de long). Cette plante peut devenir très invasive. Toutefois, il peut avoir des effets positifs sur le mode de vie des insectes pollinisateurs. Pour vous en débarrasser, il faudrait procéder par un arrache de manière régulière et en profondeur. Il est aussi envisageable d’opter pour la plantation de luzerne.

La renoncule rampante ou bouton d’or

Cette végétation est assez trompeuse avec sa floraison jaune et lumineuse. Le bouton d’or apprécie les sols compacts et lourds. Il peut produire des stolons et des tiges horizontales. L’enracinement de chaque nœud peut produire rapidement de nouvelles pousses. Pour de meilleurs résultats, il est conseillé de se servir d’une gouge de désherbage.

Le mouron rouge

Le mouron rouge est une adventice très facile à arracher. La meilleure manière de s’en débarrasser est de prévenir sa floraison. Le mouron des champs ou mouron rouge poussent surtout dans les potagers. Il est très facile à identifier, car il possède un port rampant avec des feuilles ovales aux bords angulaires. Les petites fleurs rouges donneront lieu à des fruits remplis de graines. Ces dernières pourront participer à l’expansion de ces mauvaises herbes.

Le pissenlit

Les pissenlits font partie des mauvaises herbes du jardin à l’arrivée du printemps. Vous pouvez voir des boules plumeuses en formation en fin de floraison. Il est possible de trouver des pissenlits sur les bords de route et les pelouses. Ses fleurs sont les alliés des abeilles et des butineurs. Si vous vouliez vous en débarrasser, il faudrait les arracher avec des couteaux pour le désherbage.

Pour votre gazon, il peut s’avérer utile de se servir d’un désherbant naturel.

Le plantain lancéolé

Le plantain lancéolé se démarque des mauvaises herbes du jardin à cause de son aspect esthétique. Il peut être sympa de l’avoir à très petite dose dans le jardin. Le plantain lancéolé se développe à grande vitesse et peut envahir tout votre espace. Si vous voulez vous en débarrasser, il peut être utile de se servir d’une gouge. De cette manière, vous enlèverez totalement sa large racine.

L’oxalis pourpre

L’oxalis pourpre n’est pas très facile à identifier. Il s’agit d’une plante en trèfle miniature portant des fleurs jaunes. Parfois, le jardinier peut l’utiliser comme couvre-sols. Par ailleurs, si vous ne vous en occupez pas, il peut devenir des mauvaises herbes assez tenaces. Comme il s’agit d’une plante très tenace, elle peut être très agaçante. La mauvaise gestion de l’oxalis pourpre peut avoir des conséquences néfastes sur votre jardin et votre environnement.

Le chiendent

Le chiendent se mélange vaguement avec l’herbe. Il possède de grandes tiges et des feuilles vertes. Il peut se propager partout sur un temps record. Cette graminée n’est pas du tout facile à arracher. Elle dispose de rhizomes très robustes et très envahissants. Le chiendent peut être utile sur les plantations fourragères. Mélangé à la pelouse, il peut apporter un côté esthétique à votre jardin. Pour vous en débarrasser, vous devez passer par le désherbage manuel des espaces concernés.

L’égopode (herbe aux goutteux)

L’égopode peut s’étendre loin du sol grâce à ses longs rhizomes. C’est une mauvaise herbe très tenace et assez jolie. Comme cette herbe est très envahissante, il n’est pas évident de la garder dans le jardin. Si vous voulez les enlever définitivement, il faudrait se munir de fourche-bêche ou de griffe.

Vous pouvez également les couvrir de bâches opaques. Les herbes aux goutteux promettent une croissance assez dense. Il vous sera difficile de récupérer l’état de vos plantes. Pour certaines civilisations, les herbes aux goutteux sont des légumes sauvages pouvant être servies dans des potages, des sauces et des gratins. Pour tuer l’égopode, il faut une ou deux saisons.

Les ronces

Ce sont des mauvaises herbes très coriaces. Ils peuvent s’incruster très rapidement en profondeur du sol. Quelques coups de bêche ne risqueraient pas de vous aider si vous voulez les enlever. Il faudrait amplifier les coups de bêche jusqu’à l’obtention des résultats escomptés.

La meilleure manière de s’en débarrasser rapidement est d’utiliser des produits chimiques. Par ailleurs, il est aussi envisageable d’opter pour des solutions naturelles. Vous pouvez pulvériser le jardin avec du vinaigre blanc. Pour le mélange, il vous faut 1/3 d’eau et 1/3 de vinaigre blanc. Pensez à bien pulvériser les ronces en hauteur.

Le liseron des champs

Cette mauvaise herbe est aussi connue sous le nom de boyaux du diable. Le liseron des champs est assez difficile à retirer. Il s’enroule autour des plantes du jardin. Vous risquerez de retrouver toutes vos plantes asphyxiées si vous ne vous en occupez pas rapidement. Les racines de cette mauvaise plante peuvent atteindre jusqu’à 2 m sous le sol. Il faut prendre l’habitude de couper les tiges des liserons. Il est crucial de le réaliser de manière systématique. Vous ne devez pas vous lasser de cette méthode.