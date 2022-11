L’Amaryllis est une plante voluptueuse que l’on retrouve principalement pendant les périodes hivernales. Avec ses pétales parfumés aux panels de couleurs assez riches, cette plante saura embellir votre intérieur, comme votre extérieur. L’entretien de l’Amaryllis n’étant pour le moins pas très contraignant, elle correspondra parfaitement à toutes celles et ceux qui n’ont pas encore la main verte.

Que faut-il savoir sur l’Amaryllis ?

L’Amaryllis est une plante à bulbe d’origine tropicale provenant d’Amérique centrale. Son nom est emprunté à l’Amaryllis Belladone qui est la plante véritable. Celle que vous achetez dans vos magasins (dite Hisppeastrum) est une espèce différente et plus appropriée à notre climat.

Cette plante d’origine tropicale se rempote habituellement pendant la période hivernale (d’Octobre jusqu’à Février), pour une floraison intervenant dans les deux mois après sa plantation.

Comment planter l’Amaryllis ?

Que ce soit en pot pour la transporter à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison, ou bien directement en terre dans votre espace de jardin, voici comment profiter au mieux de cette plante tropicale en fonction de l’usage que vous désirez en faire.

Amaryllis en pot

Tout d’abord, pensez à choisir un pot en terre cuite au diamètre assez large pour accueillir au mieux le bulbe d’hiver, et lui permettre de se développer convenablement. Préférez un pot de 30 cm de hauteur. Disposez des billes d’argile dans le fond du pot avant d’y ajouter le terreau et la terre de jardin. Il est tout à fait possible de mettre un peu de sable dans le mélange.

Petit pense-bête s’il s’agit là de votre première fois : plantez le bulbe de façon à ce que les racines soient dirigées vers le fond du pot que vous aurez choisi. La tige coupée doit quant à elle ressortir légèrement de la terre, ne l’enterrez surtout pas.

Préférez également un terreau spécial plantes fleuries ou rempotage. Et gardez-la au chaud, près d’une fenêtre protégée par des rideaux. Ne l’exposez jamais directement aux rayons du soleil.

Amaryllis en pleine terre

Gardez à l’esprit que l’Amaryllis craint le gel. Les hivers que nous connaissons sont trop intenses pour cette plante fragile qui ne supporte pas bien les températures en dessous de 12°. Mais si la température dans votre région est clémente, alors plantez-la au printemps (entre Avril et Mai) ou bien à la fin de l’été.

Rejoignez la communauté Chaque semaine suivit nos conseils et astuces autour du jardinage, discutez avec la communauté autour d'une passion commune. 3 374 fans - Rejoignez-nous aussi !

Utilisez un mélange de terreau et de terre de jardin, tout en laissant suffisamment d’espace entre chaque bulbe (entre 30 à 40 cm environ). Placez toujours la tige coupée vers le haut en la laissant ressortir légèrement. Tassez, puis arrosez.

Amaryllis rouge

Entretien de l’Amaryllis dans le jardin

L’entretien de l’Amaryllis ne prendra pas énormément de votre temps. Arrosez-la modérément lorsque vous observez que la terre devient sèche et laissez-la vivre sa vie. Coupez tout de même les feuilles et les fleurs fanées afin d’éviter l’apparition de graines.

Apportez-lui de l’engrais spécial bulbes une fois par mois après sa floraison. Cela lui permettra de se constituer un stock de réserve suffisant pour lui permettre de repartir l’année d’après. D’année en année, il est possible de faire refleurir l’Amaryllis. Pour cela, ôtez les feuilles jaunies et gardez celles qui sont encore vertes. Conservez les bulbes dans un endroit frais et sec jusqu’au moment propice pour son rempotage.

Dans l’idéal, une période de repos du bulbe d’au moins trois mois lui sera nécessaire.

Arrosage

Comme toute plante qui se respecte, l’Hippeastrum a besoin d’eau pour se nourrir. Afin d’avoir une floraison optimale, il vous faudra l’arroser régulièrement, et ce, dès sa plantation. Mais ne l’arrosez pas plus de deux fois par semaine.

Lorsque la plante commence à perdre son feuillage, pensez à diminuer doucement jusqu’à complètement arrêter son apport en eau.

Maladies

Comme n’importe quelle plante vivante, votre Hippeastrum peut tomber malade. Bien qu’assez résistante en général, une humidité trop élevée peut donner naissance à des champignons qui s’attaquent à son feuillage. Voilà pourquoi un arrosage modéré est essentiel. Mais pas de panique. Si cela venait à arriver, il vous suffirait de retirer toutes les parties infectées par le parasite en utilisant un fongicide.

Attention, si vous voulez faire refleurir votre Amaryllis l’année suivante, il se peut que le bulbe pourrisse. Retirez les parties endommagées et conservez le bulbe dans un endroit sec, et à l’abri de la lumière.