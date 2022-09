Il existe de nombreux groupes d’âge qui aiment jardiner comme passe-temps. Lorsque vous décidez où jardiner, l’espace est souvent limité. La plupart des jardins sont aménagés dans une formation régulière, mais certains jardiniers aiment expérimenter des conceptions uniques. Un jardin bien planifié maximise l’espace et crée un environnement esthétiquement agréable.

Comment bien choisir sa tonnelle ?

Tenez compte de la forme, de la taille et du matériau du belvédère lorsque vous décidez.

Lors du choix d’un belvédère de jardin, vous devez tenir compte du type et de la taille de la structure. En effet, la taille doit être basée sur des emplacements spécifiques ; par conséquent, vous devez déterminer les emplacements d’installation pour des emplacements spécifiques avant d’en acheter un. Les tonnelles peuvent être de 3×3, 6×3 ou d’une autre taille. Vous devez choisir une tonnelle qui correspond à l’espace dans lequel elle se trouvera.

Diverses tonnelles de tailles différentes peuvent être ajoutées à un jardin pour ajouter une valeur esthétique. Ils peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux et couleurs, et peuvent également être grimpés par des plantes. Une tonnelle livrée démontée est recommandée pour le stockage hivernal. De plus, la structure en treillis des arbres dans un jardin peut supporter des plantes grimpantes.

Un endroit parfait pour la tonnelle est crucial à localiser.

Les tonnelles sont disponibles dans une variété de tailles et de formes. Ils sont le plus souvent utilisés pour les événements estivaux ; cependant, ils peuvent être démontés et déplacés facilement. Les tonnelles les plus délicates sont les plus populaires parmi les participants à l’événement. Ceux-ci peuvent être fixés avec des clous ou des vis selon l’endroit où ils sont placés. En règle générale, les tonnelles sont placées sur une terrasse ou un patio.

L’installation d’un belvédère dans votre jardin apporte beauté et ombre. Ceux-ci peuvent être placés au milieu d’un parterre de fleurs ou au bord d’une piscine. De plus, les tonnelles permettent aux gens d’organiser des dîners en plein air pendant qu’ils sont installés.

Choisissez une tonnelle de jardin qui correspond à vos goûts et à votre environnement.

Il y a beaucoup de choses à considérer lors du choix d’une tonnelle pour votre jardin, y compris la forme et la taille du jardin, le type de matériaux utilisés et votre budget. Sur la base de ces critères, vous pouvez choisir la tonnelle la mieux adaptée à vos besoins.

Il existe de nombreuses tonnelles différentes disponibles au choix. Lorsque vous en choisissez un pour votre jardin, il est utile de regarder ce que les autres ont choisi. Cela vous aidera à choisir le modèle qui convient le mieux à vos besoins et celui qui ira le mieux dans votre jardin. Un belvédère dans le jardin offre plusieurs avantages. Il peut être utilisé comme meuble et protecteur contre les rayons UV pendant les mois d’été.

Comment installer une tonnelle ?

Afin de protéger les plantes voisines des dommages causés par les intempéries et d’améliorer l’esthétique de leur jardin, les gens peuvent installer une tonnelle. Voici comment installer une tonnelle :

La première considération lors de l’achat d’un belvédère est de savoir où le placer. Vous avez le choix entre une structure autoportante ou adossée à un mur. Si vous choisissez ce dernier, sachez que ceux-ci sont généralement de plus petite taille. De plus, tout belvédère installé à l’extérieur devrait avoir une toile de protection amovible et un cadre coupe-vent. Avant de choisir la conception du gazebo, vous devez déterminer où il sera situé. Après cela, vous devez décider d’une taille pour la tonnelle. À noter que 4 à 6 personnes peuvent s’asseoir sous la tonnelle de jardin lorsqu’elle fait trois mètres sur trois.

Les pergolas en bois peuvent constituer un ajout charmant au paysage de n’importe quelle maison. Ils sont parfaits pour faire pousser des vignes, des glycines, des chèvrefeuilles et d’autres plantes qui aiment grimper. Cela permet aux propriétaires d’intégrer leur tonnelle dans un jardin tout en faisant pousser de la mousse pour les légumes. Alternativement, les propriétaires peuvent créer un petit jardin en plantant des arbres dans la région.

Bien entretenir sa tonnelle

Les tonnelles nécessitent peu d’efforts à entretenir grâce à quelques conseils utiles. Un belvédère et une pergola sont deux structures qui fournissent de l’ombre. Ils diffèrent à bien des égards, mais une différence majeure est leur fixité. Une pergola peut être fixée au sol et ne se déplace pas facilement. D’un autre côté, un belvédère peut être démonté et déplacé, ce qui le rend moins robuste et sujet aux dommages causés par les vents forts lorsqu’il est installé. De plus, une pergola présente de nombreux avantages : elle est durable, facile d’entretien et résistante aux intempéries. Pour cette raison, une pergola coûtera plus cher qu’une tonnelle amovible de même intention.

Afin de garder la tonnelle propre, vous pouvez la nettoyer régulièrement avec une éponge et de l’eau savonneuse. La tonnelle peut se salir, auquel cas vous pouvez utiliser des nettoyants naturels comme le citron, le bicarbonate de soude ou l’huile de cuisson.