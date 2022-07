bâche pour bassin comment choisir

Bien choisir sa bâche pour bassin

Avoir un bassin dans son jardin, c’est le rêve de tout propriétaire qui aimerait offrir à son extérieur un petit havre de paix. Pour le confectionner, la bâche est un matériau incontournable qu’il faut savoir choisir dans les règles de l’art. Plusieurs paramètres, quelques critères, des calculs sont nécessaires afin d’assurer la meilleure qualité et la bonne dimension de sa bâche pour bassin. Quand on aura rempli ces conditions, la pose se fera plus facilement et sa longévité sera garantie.

Quels sont les types de bâche pour bassin ?

Il existe trois types de bâche pour bassin sur le marché :

La bâche en PVC

La bâche en PVC ou revêtement en PolyChlorure de Vinyle est le matériau le moins cher sur le marché. Sa qualité est souvent remise en question puisqu’elle ne garantit pas la haute résistance aux UV. Toutefois, sa robustesse, qui reste moyenne, permet de tenir entre 5 et 15 ans. La bâche en PVC propose un collage facile au niveau des raccords si la pose requiert des points de joint. La bâche en PVC contient des produits chimiques qui pourraient migrer dans le sol et dans le bassin. Ce type de bâche ne supporte pas non plus la température en-dessous de 0° ni celle au-delà de 45°C.

La bâche en EPDM

La bâche EPDM ou Ethylène-Propylène-Diène Monomère est un revêtement très prisé de nos jours. Il s’agit d’un élastomère qui offre une grande flexibilité qui facilite la pose. Ce type de bâche garantit aussi une durée de vie estimée à plus de 30 ans. C’est un matériau disponible en très grande largeur qui simplifie la pose sans raccord. Cependant, le coût de la bâche en EPDM est plutôt élevé.

La bâche composite

La bâche composite est le revêtement qui possède une qualité élevée pour un revêtement de bassin. Très flexible et très léger, ce type de bâche est idéal pour confectionner un bassin. Écologique, la bâche composite respecte l’environnement et est tout à fait recyclable. Le seul inconvénient qui fait que la bâche composite soit moins utilisée, c’est son coût. En effet, ce type de bâche est le matériau le plus cher sur le marché.

Quels sont les rôles d’une bâche pour bassin ?

La bâche a plusieurs rôles pour la construction de bassin :

C’est un matériau étanche qui prévient les fuites. La bâche assure un dispositif hermétique qui ne laisse pas l’eau s’échapper du bassin, mais ne permet pas non plus les impuretés du sol de s’y introduire.

Il est assez facile de la manipuler pour épouser toutes les formes de bassin.

La bâche est accessible sur le marché, tant sur les ventes en ligne que dans les boutiques spécialisées.

C’est un revêtement dont la texture et l’aspect sont les plus proches de la mare.

Elle est la plus adapté pour accueillir des plantes, ainsi que d’autres populations aquatiques comme les poissons.

Quels sont les critères pour choisir une bâche ?

Pour choisir une bâche pour votre bassin, vous devez prendre compte de quelques critères afin de trouver le meilleur matériau qui convient à votre projet. On a déjà vu les spécificités de chaque matériau. Cependant, il y a encore des éléments qui doivent être vérifiés avant l’achat.

L’épaisseur

La résistance de la bâche est définie par son épaisseur. Plus la bâche est épaisse, plus la résistance est élevée. Il est à noter également que l’épaisseur de la bâche influe sur son poids. Une bâche plus épaisse est plus lourde et sera évidemment difficile à manipuler.

les bâches en PVC se déclinent en 3 épaisseurs : en 5,5 mm, en 0,8 mm et en 1 mm

les bâches en EPDM donnent le choix entre 2 épaisseurs : en 1 mm et en 1,4 mm

les bâches composites ne sont disponibles qu’en une seule épaisseur : en 0,55 mm. Néanmoins, avec une telle épaisseur jugée plus fine que les autres, la qualité de ce type de revêtement réside dans sa résistance.

Il est recommandé d’opter pour une plus grande épaisseur pour un grand bassin dont la contenance est importante.

La largeur

La largeur permet de définir la nécessité de points de raccord ou non. Il existe un très grand choix sur le marché lorsqu’on parle de largeur. On peut alors trouver des bâches à 3 mètres de largeur comme on peut en trouver des modèles à 15 mètres de largeur.

Pour un bassin de grande envergure, il est toujours possible de procéder à des raccords par le collage.

La couleur

La bâche se décline en plusieurs coloris. On peut trouver :

de la bâche de couleur blanche qui est avantageusement esthétique, mais ne convient pas à un bassin se trouvant à proximité d’une route ou d’une forêt

de la bâche de couleur foncée qui est recommandée pour un bassin abritant des poissons. La couleur foncée offre un semblant de profondeur, entre autres la couleur noire, le bleu anthracite, le gris foncé ou encore le bleu foncé. On obtient aussi des reflets plus intenses avec une bâche de couleur foncée, quand le bassin est bien remplie d’eau

Le prix

Le prix d’une bâche est proposé par m2. Ce prix peut varier selon la dimension de la bâche, son épaisseur, mais également selon la marque et le magasin. Si la bâche en PVC peut coûter entre 3 € et 7 € le m2 selon l’épaisseur, la bâche en EPDM affiche un prix à 8 € en moyenne. Le prix de la bâche composite tourne autour de 10 €.

Comment calculer sa bâche pour bassin ?

Un bon calcul permet d’avoir un devis exact de la bâche dont vous aurez besoin pour votre bassin. Les formules qui doivent définir la dimension de la bâche sont les suivantes :

pour avoir la bonne longueur : la longueur du bassin + la profondeur du bassin fois deux + 1 mètre comprenant 50 cm pour chaque côté

pour obtenir la bonne largeur : la largeur du bassin + la profondeur du bassin fois deux + 1 mètre comprenant 50 cm pour chaque côté.

Il est à noter qu’il est toujours recommandé de prendre une certaine marge pour mieux prévoir la dimension parfaite. Il est aussi plus facile de demander un devis auprès d’un technicien en cas de doute.