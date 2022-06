Bulbe de printemps et d’hiver, des fleurs pour chaque mois

Quoi de plus agréable qu’un magnifique jardin fleuri ? Une explosion de couleurs et de parfums envoûte votre jardin au printemps, et vous en êtes fière ? Sans oublier le rôle crucial de ces petites fleurs dans nos potagers. Peut-être aimeriez vous obtenir ce magnifique jardin sans vraiment savoir comment vous y prendre ?

Les fleurs de printemps ont la cote dans nos jardins, mais si je vous disais qu’en choisissant les bonnes variétés de fleurs, votre jardin pourrait être fleuri dès le mois de janvier, tenteriez vous l’expérience ? Découvrez comment obtenir un jardin fleuri de janvier à mai. Avec les bulbe de printemps et d’hiver, c’est possible.

Les premières fleurs de janvier

La nouvelle année et là, avec elle le froid, parfois la neige, mais aussi de magnifiques fleurs.

Oui, oui, vous avez bien lu : des fleurs au jardin en janvier.

Pour un mois de janvier fleuri, songez aux perce-neige et aux hellébores. Le perce-neige, aussi appelé Galanthus nivalis, est une plante à bulbes, aux magnifiques fleurs blanches immaculées qui poussent et fleurissent généralement de janvier à mars. Elles sont réputées être capables de percer de fines couches de neige, d’où leur nom de perce-neige. Cette fleur sera idéale en couvre-sol aux pieds de vos arbres caducs, en massif dans votre jardin, et même en jardinière sur votre terrasse.

C’est une plante très facile d’entretien qui ravira les jardiniers confirmés, comme amateurs. À la fin de la floraison, une fois que le feuillage est totalement fané, vous pouvez tondre vos perce-neiges.

Les Hellébores sont des plantes vivaces et rustiques. Leur feuillage est persistant, voire semi-persistant dans les régions aux hivers rudes. Sa floraison a lieu de décembre à février-mars.

Il n’existe pas moins de 15 espèces d’hellébores, dont la plus connue est la Helleborus niger, appelée également la rose de Noël. Cette vivace, avec ses magnifiques fleurs blanches, est vendue en pot pour vos décorations de fêtes de fin d’année.

Il est important de laisser ces plantes à l’extérieur, sans quoi, les fleurs risqueraient de faner très vite. Vous pouvez tout aussi bien disposer des héllébores en pleine terre dans votre jardin, afin d’en améliorer son aspect en cette période hivernale.

Les jours s’allongent avec le mois de février

Voilà Fevrier, petit mois réputé pour ses rudesses. Toutefois, même en ce mois de février, il est possible de profiter de la beauté de certaines fleurs au cœur de votre jardin.

Parmi ces fleurs, les Crocus, Iris, et Clochettes de printemps.

Le crocus, est une plante vivace à bulbes très connue. Avec leurs belles fleurs de couleur violette, blanche, ou jaune, elles seront du plus bel effet dans vos jardins de rocaille, au pieds de vos arbres, dans vos massifs et bordures, et même en pot.

La floraison à lieu de février à mars pour le crocus de printemps.

Il n’ y a quasiment aucun entretien pour ces fleurs. Laissez les bulbes en place après la floraison, ils fleuriront de nouveau l’an prochain. Il est juste important de ne pas couper les feuilles après la floraison. Il faut les laisser totalement faner avant de les supprimer, afin de permettre au bulbe de printemps de reconstituer ses réserves.

Les iris sont des plantes vivaces à rhizomes ou à bulbes. Il n’en existe pas moins de 210 espèces. Les iris arborent le plus souvent des tons bleus ou violets, mais aussi jaunes, orangés, roses, rouges,…

Elles fleurissent de janvier à juillet selon les espèces, et nécessitent peu d’entretien, il suffit d’enlever les fleurs fanées, et de laisser les feuilles jaunir.

Les clochettes de printemps, il s’agit de petites plantes vivaces à bulbes. Ces fleurs printanières sous forme de hampes florales ressemblent à de petites clochettes.

Donnez de la couleur à votre jardin avec le mois de mars

En mars, votre jardin fleuri commence à gagner en variétés : anémones, Cyclamens, Muscaris, Narcisses et Jonquilles prennent le relais de vos fleurs d’hiver.

Les anémones, également appelées fleurs du vent, est une fleur rustique qui fleurit au printemps, ou encore en été ou en automne selon les variétés. Idéale pour vos jardins de rocailles, en bordures et en massifs. L’anémone de Grèce fleurit de mars à avril, et forme de jolis feuillages parsemés de fleurs roses, blanches ou bleues au cœur jaune.

Le cyclamen est une vivace qui plaît pour sa floraison blanche, rose ou pourpre, et son feuillage marbré argent. Il en existe des espèces rustiques, idéales en tant que couvre-sol, ou en bordure de massifs, mais aussi des espèces gélives, qui se plaisent en pot.

Le muscaris, également appelé jacinthe à grappes, se caractérise par des fleurs bleues en forme d’inflorescences de clochettes. C’est une plante très mellifère dont la floraison a lieu de mars à mai qui dégage un parfum légèrement musqué.

Les narcisses, incontournables dans nos jardins. Il s’agit d’une plante bulbeuse qui fleurit au printemps. Il en existe une cinquantaine d’espèces dont les fleurs prennent la forme de trompettes, de couronnes ou de coupes. Une des plus connues est la jonquille.

Pour le mois d’avril, découvrez les tulipes

Au mois d’avril vient le tour des tulipes, jacinthes et iphéions.

La tulipe est une jolie fleur à bulbe de printemps très connue. Il en existe de nombreuses variétés, de quoi colorer harmonieusement votre jardin.

C’est une plante vivace qui fleurit au printemps, elles aiment les endroits ensoleillés, et une terre bien drainée. Créez de jolis petits massifs de 10 à 50 bulbes, ou plantez-les en pots pour apporter une touche fleurie à votre terrasse.

Les tulipes réclamant peu d’entretien, elles fleurissent chaque printemps sans que vous n’ayez à faire quoi que ce soit.

Les jacinthes sont des fleurs incontournables dans les jardins. C’est une des plus jolies fleurs à bulbe de printemps que vous pourrez trouver. Elles fleurissent au printemps dans nos jardins, vous donnant la possibilité de créer de magnifiques massifs de fleurs.

En pot en intérieur, vos jacinthes pourront rester fleuries de septembre à janvier.

Les Iphéions sont des fleurs bulbeuse étoilées et parfumées de couleurs bleu, blanc ou mauve. Elles annoncent l’arrivée du printemps.

C’est une plante peu exigeante en matière d’entretien, de sol et d’exposition, du coup, vous pouvez la planter ou bon vous semble, ou presque : dans vos pelouses, massifs, jardins de rocaille, le long des murs, en pot.

Petit jardin fleuri avec des primevères Fleurs du jardin en mars Inspiration pour un jardin jaune jardin coloré jardinière de printemps Prairie Fleurie dans son jardin Un jardin fleuri toute l’année avec bulbe de printemps et bulbe d’hiver

Au mois de mai, plante ce qu’il te plaît !

En mai, faites vous plaisir, profitez d’un jardin fleuri comme jamais.

Jacinthes, muguet, ail d’ornements, variez les plaisirs pour un jardin magnifique qui fera votre fierté.

L’ail d’ornement est une plante rustique ultra tendance. Il s’agit de bulbe de printemps dont les minuscules fleurs forment des boules pouvant atteindre 10 cm de diamètre. Ils seront du plus bel effet dans un massif, un jardin de rocaille ou en bordure de jardin. Ses fleurs sont très mellifères, ce qui est un atout pour votre potager. Le plus souvent, les fleurs sont roses, pourpres, blanches, vertes, jaunes, voir même bleues.

Un peu d’inspiration pour le mois de mai avec des jardins haut en couleur

La jacinthe est une plante bulbeuse simple à cultiver, elle développe un feuillage rubané dressé, au centre pousse une grosse tige florale se terminant par un épi de fleurs qui s’ouvrent en étoiles, et se répartissent tout autour de la tige. Elles dégagent un puissant parfum. Ses couleurs vont du bleu au blanc en passant par des teintes de violet et de rose, mais aussi de rouge et de jaune. Ce bulbe de printemps fleurit en dès le début du printemps.

Le muguet, plante emblématique du mois de mai très connue. Il est coutume de l’offrir en bouquet, mais il devient de plus en plus courant de l’offrir en pot. Quoi de mieux que d’avoir son propre muguet qui pousse dans son jardin.

Comme vous l’avez constaté, il existe une multitude de variétés de bulbe d’hiver et de bulbe de printemps pour magnifier votre jardin de janvier à mai. Vous trouverez également des bulbes d’été et d’automne pour un jardin fleuri toute l’année.

