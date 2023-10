Une pelouse luxuriante est le rêve de tout jardinier… Cependant, les mauvaises herbes peuvent rapidement ternir son apparence si on n’y prend pas garde ! Ces plantes indésirables prolifèrent et étouffent votre gazon, l’empêchant d’accéder à l’eau, la lumière et les nutriments propices à son bon développement.

Vous rêvez d’avoir une pelouse parfaite à la Bree Van De Kamp, mais avez l’impression que votre gazon ressemble plutôt à Jumanji ? Ne bougez pas, je vous donne de suite 3 conseils efficaces pour faire disparaître les mauvaises herbes de votre jardin !

Conseil 1 : La tonte régulière

Pour lutter contre les mauvaises herbes, il est essentiel de tondre régulièrement votre pelouse. C’est l’une des meilleures méthodes pour renforcer votre gazon et prévenir la pousse de ces plantes indésirables, également connues sous le nom de plantes adventices.

En offrant plus d’espace au gazon, la tonte régulière empêche la croissance des mauvaises herbes. Tondre votre pelouse permet de libérer l’accès à la lumière du soleil, aux éléments nutritifs et à l’eau, qui sont indispensables au bon équilibre de vos brins d’herbes. Vous réduirez ainsi la concurrence entre les plantes indésirables et votre pelouse.

Pour aider votre pelouse à combattre le monopole des mauvaises herbes, il convient de choisir une hauteur de coupe adaptée à l’aménagement de votre terrain. Notre paysagiste en Vaud recommande généralement de tondre à un tiers de la hauteur du brin.

Pour un gazon ornemental, il conviendra de laisser une hauteur de 2,5 à 5 cm.

Si vous souhaitez un gazon plus rustique, pour jouer, faire du sport et laissez vos animaux gambader, une hauteur de 5 à 7 cm sera plus adaptée.

Pour bien entretenir votre pelouse, attention également à vérifier l’état de votre tondeuse (avec moult précautions !). Nettoyez-la régulièrement et veillez à affûter sa lame. Une lame bien aiguisée permettra de couper les brins d’herbes de façon nette sans les arracher. À l’inverse, une lame trop émoussée pourrait vite fragiliser votre pelouse.

Conseil 2 : L’arrosage et la fertilisation appropriés

Un gazon en bonne santé nécessite également un arrosage régulier : les brins d’herbes ont un grand besoin en eau pour accéder aux nutriments nécessaires à leur bon développement. Avec l’arrosage adéquat, votre pelouse retrouvera un aspect esthétique digne de ce nom ! Et vous réduirez par la même occasion les opportunités de prolifération des mauvaises herbes sur votre terrain.

Il est généralement conseillé d’arroser tôt le matin ou en fin d’après-midi, en vous adaptant aux saisons. Effectivement, il n’est pas forcément nécessaire d’arroser votre pelouse tout au long de l’année. Selon la région où vous vous trouvez et le taux de précipitations, un arrosage régulier à partir de l’été sera préconisé.

Mais alors, comment arroser votre pelouse ? Il existe différentes méthodes :

L’ arrosage profond consiste à arroser le gazon moins fréquemment et de façon lente, à raison d’une fois par semaine sur une profondeur de 2,5 cm. Recommandé notamment lors des périodes de grandes chaleurs, ce type d’arrosage est précis et efficace. En arrosant votre pelouse en profondeur, vous la rendez plus résistante et renforcez son système racinaire.

consiste à arroser le gazon moins fréquemment et de façon lente, à raison d’une fois par semaine sur une profondeur de 2,5 cm. Recommandé notamment lors des périodes de grandes chaleurs, ce type d’arrosage est précis et efficace. En arrosant votre pelouse en profondeur, vous la rendez plus résistante et renforcez son système racinaire. Classique, mais un peu plus énergivore, l’arrosage automatique reproduit l’effet de la pluie en aspergeant régulièrement et uniformément votre pelouse.

Au fil du temps, il est fort probable que votre sol se fatigue et épuise ses éléments nutritifs. Combler les besoins en nutriments de votre gazon est nécessaire pour renforcer sa résistance face aux mauvaises herbes. Il est alors essentiel d’effectuer une fertilisation de votre pelouse à l’aide d’engrais spécifiques – organiques ou minéraux – contenant des nutriments vitaux tels que l’azote, le phosphore et le potassium (N, P et K).

Pour un sol envahi de mauvaises herbes, vous pourrez agir dès le printemps, en privilégiant un engrais riche en azote agissant sur la durée. Les plantes indésirables ne feront plus les malines et votre gazon sera plus résistant que jamais !

Faire disparaître les mauvaises herbes de sa pelouse

Conseil 3 : La détection précoce et l’élimination manuelle

Mieux vaut prévenir que guérir, d’autant plus en jardinage ! La détection précoce est essentielle pour empêcher les mauvaises herbes de proliférer. Plus vite elles sont détectées, plus rapidement des mesures pourront être prises pour cibler la zone infestée.

Pour repérer les mauvaises herbes dès leur apparition, il faut d’abord savoir les identifier. Quelques notions d’horticulture sont alors nécessaires. On peut séparer les plantes indésirables en deux catégories :

Les plantes vivaces sont très tenaces et sont susceptibles de revenir plusieurs années d’affilées en laissant une partie de leur bulbe, stolon ou rhizome dans le sol. On peut citer par exemple le chiendent, le liseron ou encore le pissenlit.

Les plantes annuelles ont un cycle de vie d’un an, tout au plus. Seules leurs graines subsistent à l’hiver pour démarrer un nouveau cycle. La bourse à pasteur et le mouron des oiseaux font notamment partie de cette catégorie.

Il faudra petit à petit vous familiariser avec l’aspect floral des espèces proliférant sur votre pelouse. Une fois identifiées, il n’y aura plus qu’à élaborer un plan d’attaque pour s’en débarrasser. Privilégiez alors des méthodes écologiques pour ne pas nuire à la végétation (ici nul besoin de terrassement complet) ! En voici quelques-unes :

Vous pouvez commencer par désherber manuellement en déracinant certaines plantes adventices. Les plantes annuelles peuvent être facilement éradiquées à la main ou en effectuant un binage ou un sarclage. Pour les plantes vivaces, il faudra un peu plus de patience : déterrez-les jusqu’aux racines à l’aide d’outils spéciaux tels que le tire-racine ou l’échardonneur. Ensuite, faites les sécher au soleil.

en déracinant certaines plantes adventices. Les plantes annuelles peuvent être facilement éradiquées à la main ou en effectuant un binage ou un sarclage. Pour les plantes vivaces, il faudra un peu plus de patience : déterrez-les jusqu’aux racines à l’aide d’outils spéciaux tels que le tire-racine ou l’échardonneur. Ensuite, faites les sécher au soleil. Une autre méthode consiste à utiliser l’eau de cuisson encore bouillante. Si vous faites régulièrement bouillir des pommes de terre, du riz ou encore des pâtes, vous pouvez récupérer l’eau pleine d’amidon. Celui-ci a un effet radical sur les mauvaises herbes ! Attention cependant à ne pas abuser de cette technique, qui pourrait, à terme, être néfaste pour votre sol.

Vous voulez vous improviser chimiste ? La conception de recettes d’herbicides 100 % écologiques est également possible. Vous pouvez par exemple verser du vinaigre d’alcool directement sur les adventices ! Le bicarbonate de soude peut également être utilisé sur de petites zones : il suffit de le saupoudrer directement sur les plantes concernées.

Récapitulons : pour lutter contre les mauvaises herbes, il faut d’abord renforcer votre pelouse ! Pour cela, il est impératif de tondre et d’arroser régulièrement son gazon. La fertilisation est également un bon moyen pour offrir un coup de peps à votre pelouse et lui donner tous les nutriments dont elle a besoin. Enfin, la détection précoce des adventices permettra de rapidement passer à l’action en effectuant un désherbage manuel et écologique.

L’entretien régulier de la pelouse est la clé pour prévenir la prolifération des mauvaises herbes et garantir un espace extérieur attrayant.

Alors, prêts à passer à l’action ? Essayez dès maintenant ces trois méthodes pour maintenir une pelouse saine… Et dites adieu aux mauvaises herbes !