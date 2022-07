Créez un jardin à votre image

Le jardin n’est pas qu’un simple espace verdoyant qui abrite des plantes et fleurs que l’on aime choyer au quotidien. C’est aussi un espace de vie extérieur qui permet de se détendre, recevoir des amis… Bref, on prend du bon temps dans cette oasis. C’est la raison pour laquelle son aménagement reflète souvent notre personnalité. Du choix du mobilier à la sélection de l’emplacement pour les végétaux en passant par l’entretien de la pelouse, je vous montrerai comment créer un jardin à son image.

Première étape : choisissez le bon mobilier de jardin

L’aménagement de votre jardin en dit long sur vous. Si vous êtes un jardinier dans l’âme ou une personne méticuleuse, vous ferez en sorte que votre espace vert soit reposant, accueillant et agréable à regarder. Dans tous les cas, la conception de ce lieu demande une vraie réflexion pour que l’on s’y sente à son aise. Selon le magazine en ligne Frac & Pdc, la première chose à faire c’est de choisir un mobilier adapté à son espace de vie. Vous pouvez vous inspirer de certains articles pour avoir des idées et orienter le style de votre espace vert. Notez toutefois qu’il faut prendre en compte ces 3 critères pour s’offrir un salon de jardin :

le type de matériau,

la taille des meubles,

le style du mobilier.

Le type de matériau à choisir pour le mobilier de son jardin

On ne choisit pas au hasard la matière de son salon de jardin. Le produit sélectionné doit résister aux intempéries en plus d’être solide et durable.

On peut par exemple jeter son dévolu sur le bois, un matériau chaleureux qui ne craint pas les intempéries. Toutefois, il existe une centaine d’essences et elles n’offrent pas toutes les mêmes résistances face aux variations climatiques. Certaines se déforment et se détériorent plus vite. Optez pour une matière dure comme le teck. Cependant, le bois nécessite un entretien régulier si vous souhaitez conserver son éclat des premiers jours et prolonger sa durée de vie. Notez que le prix dépend de l’essence choisie.

Le métal est aussi un matériau très apprécié dans le monde de la construction en raison de ses qualités. Robuste et intemporel, il résiste longtemps aux aléas climatiques après avoir subi un traitement anti-corrosion. De plus, il ne requiert que peu d’entretien. Notez que c’est une matière onéreuse, mais qui représente un investissement durable. Comme l’acier, le fer forgé est aussi un matériau robuste et intemporel. Cependant, il doit être entretenu régulièrement et subir un traitement adéquat pour durer longtemps.

Avec son aspect épuré et son design élégant, l’aluminium est un produit qui permet de fabriquer des meubles légers et faciles à déplacer. Il résiste naturellement aux agressions climatiques et ne nécessite aucun entretien.

On peut aussi miser sur des matières imputrescibles comme les résines et le plastique qui permettent d’obtenir des formes modernes et variées. Elles sont également économiques et faciles à entretenir.

Choisir un mobilier adapté à son jardin

La taille des meubles

Si vous êtes une famille nombreuse ou vous avez l’habitude de recevoir de nombreuses personnes à la maison, optez alors pour des canapés d’au moins 8 places avec rallonges au choix. Misez sur une grande table extensible et prévoyez si possible quelques chaises supplémentaires. Si vous n’êtes que 2 à la maison et que vous ne recevez presque aucun ami chez vous, 4 chaises pliantes et une table d’appoint pliante suffiront. Pour une famille de 4 personnes, un mobilier de 6 places avec rallonges au choix est suffisant.

Le style du mobilier

Le choix du style est important si l’on souhaite apporter une touche d’originalité à son espace vert et impressionner ses amis. Vous pourrez opter pour le style moderne ou contemporain avec des canapés modulaires. Une décoration vintage ou exotique pourrait aussi convenir à certaines personnes.

Trouvez le meilleur emplacement pour vos plantes

Comment disposer ses plantes dans le jardin pour qu’elles se développent bien et créent un coin de verdure agréable ? La chaleur, la lumière et le soleil sont trois éléments dont les végétaux ont besoin. Prenez alors le soin d’observer les zones d’ombre et d’ensoleillement. Ensuite, il faudra déterminer la nature du sol avant de cultiver. Il est conseillé de mettre les plantes imposantes au fond de votre espace vert tandis que les végétaux de petite taille seront placés devant ou à l’entrée. On peut aussi créer des massifs en regroupant les plantes par leur couleur et taille.

Créez une allée de jardin avec des dalles en pierre

Pour mieux circuler et structurer votre jardin, vous pouvez créer une allée avec des dalles en pierre. Cela vous permettra de vous faufiler dans votre espace vert même par mauvais temps, sans avoir à porter des bottes ou des sabots de jardinage. Pour ce chemin au milieu de votre espace vert, vous pourrez vous laisser à toutes les fantaisies visuelles. Pourquoi ne pas vous inspirer des magazines pour avoir de bonnes idées ?

Entretenez correctement votre pelouse

La pelouse doit être entretenue régulièrement pour épaissir l’herbe. Utilisez une tondeuse aux lames affûtées afin de mieux couper le gazon et de soigner l’apparence de votre jardin. Il est également important d’effectuer un arrosage régulier pour améliorer la santé de sa pelouse.

N’hésitez pas à vous inspirer de ces astuces pour créer un jardin qui vous ressemble.