Croissance impressionnante, récoltes abondantes, plats savoureux tout au long de l’automne et de l’hiver : cultiver le potiron au potager est satisfaisant à bien des égards pour le jardinier ! Nous vous proposons aujourd’hui d’en apprendre davantage sur ce légume singulier, qui ravira les papilles des grands comme des petits.

Que faut-il savoir sur le potiron ?

Il appartient à la famille des cucurbitacées, qui regroupe tous les types de courges, notamment la citrouille. Alors, comment ne pas les confondre ? C’est très simple : la citrouille est de forme plus ronde, son pédoncule est plus dur et renflé à la base, et sa saveur est moins sucrée, plus filandreuse.

Afin de bien cultiver le potiron, il est important de savoir qu’il s’agit d’une plante à longues tiges rampantes, qui s’accroche avec des vrilles sur tout type de support. Ainsi, on n’hésitera pas à faire grimper les plants en hauteur afin d’économiser de l’espace au potager, pour les variétés à fruits légers.

D’autre part, ce végétal est monoïque, c’est-à-dire que les fleurs mâles et femelles sont distinctes, mais se retrouvent sur le même pied. Les fleurs femelles, après avoir été pollinisées, se développeront sous la forme de fruits.

Enfin, vous reconnaîtrez les graines à leur couleur blanche et à leur forme ovale et bombée, de différente taille selon les variétés. Celles du Potiron jaune Gros de Paris, par exemple, mesurent 2 à 3 cm, mais on en trouve de plus petites.

Comment planter le potiron ?

Le semis de courge, et en particulier de potiron, se fait à partir de début avril en intérieur. Placez chacune de vos graines à 2 cm de profondeur dans un godet de terreau semis assez grand (10 cm) que vous placerez sous abri, au chaud. Avec une température de germination minimale de 21°C, la levée se fait en 6 jours environ.

Pensez à arroser copieusement au départ, afin que vos plants soient prêts au mois de mai à être mis en place au potager. Lorsque les dernières gelées sont passées, repiquer vos jeunes pousses en pleine terre, en les espaçant d’au moins 70 cm pour éviter la concurrence entre les systèmes racinaires.

Cultiver le potiron dans le jardin

Entretien du potiron au potager

Arrosage

Ses besoins en eau sont plus raisonnables que ceux d’autres cucurbitacées comme la pastèque ou la courgette. Toutefois, il faudra veiller à l’arroser environ deux fois par semaine en début de culture, et à conserver un sol assez humide tout au long de son développement. Un feuillage jaunissant ou un ralentissement de la croissance des fruits doivent vous alerter : votre potager manque certainement d’eau !

Rejoignez la communauté Chaque semaine suivit nos conseils et astuces autour du jardinage, discutez avec la communauté autour d'une passion commune. 3 374 fans - Rejoignez-nous aussi !

Maladies

La principale maladie qui menacera vos cultures sera l’oïdium des cucurbitacées, aussi appelé « maladie du blanc ». Provoquée par un champignon, elle se développe par temps chaud et humide. Afin de l’éviter, veillez à ne pas mouiller le feuillage lors des arrosages, qui se feront directement au pied, au goutte-à-goutte ou à l’arrosoir. Si vous voyez apparaître des taches blanches et poudreuses sur les feuilles de votre plante, l’oïdium est là, mais pas de panique ! Vous pourrez limiter la progression de cet hôte indésirable grâce à des traitements naturels, comme la bouillie bordelaise, le bicarbonate de soude ou le lait de vache.

Le mildiou des cucurbitacées, quant à lui, touche rarement le potiron, mais si votre feuillage se couvre de taches brunes, vous avez peut-être affaire à un cas de nuile rouge. Comme pour les autres champignons et bactéries susceptibles d’attaquer les feuilles, une bonne aération autour des plants ainsi que la destruction des parties touchées seront nécessaires. Attention également à ne pas semer de graines des plantes atteintes par la maladie.

Récolte du potiron

Les fruits se récoltent à l’automne, après 5 à 6 mois de culture. Pour savoir quand passer à l’action, observez bien le pédoncule : lorsqu’il devient brun et sec, c’est le signe que votre fruit est arrivé à maturité. On peut également récolter lorsque le pédoncule est encore partiellement vert, mais la durée de conservation sera alors moins importante.

Conservation du potiron

La plupart des courges ont l’avantage de se conserver plusieurs mois : vous pourrez stocker les fruits entiers jusqu’à la saison suivante, dans un environnement bien ventilé et à température constante (entre 14 et 20°C). En tranches, le potiron se conserve également au réfrigérateur pendant une semaine, s’il est enveloppé dans du film alimentaire.

Les différentes variétés de potiron

Potiron jaune, vert, rouge ou orangé, arrondi ou en forme de poire : la variété est grande dans cette famille. La taille des fruits est également extrêmement variable, de moins de 1 kg à plus de 200 kg pour les espèces les plus grandes ! Les stars du potager sont sans nul doute le potimarron et son goût de châtaigne, le rouge vif d’Etampes à la chair douce, délicieux en velouté, et la butternut, que l’on appréciera particulièrement en gratin.

Pour les intolérants au gluten, pensez à la courge spaghetti, dont les longues fibres jaune clair sont une excellente alternative aux pâtes : à consommer sans modération !

Source