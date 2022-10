La pergola est un aménagement indispensable pour profiter de votre jardin avec vos proches et donner du cachet à votre extérieur. Pour le passionné de jardinage, quoi de mieux que de décorer sa pergola avec des végétaux ? Nous vous disons tout sur les plantes les plus adaptées pour faire de votre pergola une zone de fraîcheur et de convivialité.

La glycine, un bon moyen d’ombrager votre pergola

Avec ses longues grappes de fleurs blanches ou violettes, la glycine offre un rendu spectaculaire au jardin. S’il en existe plusieurs variétés, on privilégiera la glycine du Japon pour ombrager efficacement le jardin. En effet, cette plante vivace peut atteindre les 10 m de hauteur et 30 m de longueur lorsqu’elle est accrochée sur un support.

Elle n’aime pas les sols trop calcaires et se plantera de préférence à l’automne au pied de votre structure. Au moment de la plantation, veillez à bien orienter les ceps vers les montants de la pergola, autour desquels ils s’enrouleront ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre. La taille de la plante s’effectuera après la floraison et si nécessaire en hiver, afin d’éviter un trop grand encombrement.

Le jasmin étoilé

Ce n’est pas un véritable jasmin, mais une plante vivace de la famille des Apocynacées. Comme le vrai jasmin, il a de jolies fleurs blanches à cinq pétales, très odorantes. Toutefois, il est plus rustique et peut supporter des températures allant jusqu’à -15°C. Avec une croissance lente, il peut atteindre les 5m de haut et arbore un feuillage persistant d’un vert sombre, qui se pare de belles couleurs rouges en hiver.

Un bel arbuste à palisser pour décorer sa pergola, que vous planterez en avril ou en mai dans un sol bien drainé, à l’abri des courants d’air.

L’hortensia grimpant pour une pergola à l’ombre

Vigoureux et encore plus résistant au froid que le jasmin étoilé, l’hortensia grimpant peut couvrir de grandes surfaces en s’y accrochant grâce à ses racines aériennes en forme de crampon. Ainsi, il ombragera très efficacement votre pergola à la saison chaude, tout en la parant de ses grands bouquets de fleurs blanches. Il est toutefois important de noter que son feuillage, caduque, jaunit puis tombe avant l’hiver.

Vous pourrez le planter de l’automne au printemps, hors période de gel, plutôt à mi-ombre, dans un sol profond et peu calcaire. Pour le contenir, une taille annuelle après la floraison sera suffisante.

Décorer sa pergola avec des fruitiers grimpants

Pourquoi ne pas joindre la saveur à l’esthétique ? Le classique, la vigne, existe en de nombreuses variétés : de belles grappes de raisin viendront orner votre pergola en été, qui s’ornent d’un magnifique feuillage rougeoyant en hiver. Plus exotique, la liane de kiwi connaît un grand succès. Si la surface est petite, on veillera à choisir une espèce autofertile, afin de pouvoir cultiver un seul pied… ou à opter pour de petits fruitiers comme le mûrier ou le framboisier !

Notons que la passiflore, si elle offre un véritable régal pour les yeux grâce à la beauté de ses fleurs, trouvera rarement le chemin de nos assiettes. Le climat de métropole est en effet mal adapté au développement de ses fruits.

Les jardinières fleuries

Envie de créer un havre de couleurs et de senteurs ? Pensez aux jardinières pour l’aménagement de votre pergola. Vous pourrez les fleurir avec toutes les espèces de votre choix et ainsi en faire un lieu à votre image.

Nous vous recommandons également d’opter pour des jardinières à roulettes, si vous souhaitez pouvoir réaménager votre extérieur au fil des saisons, avec une grande liberté. Enfin, les jardinières avec treillis intégré seront un atout indéniable pour faciliter la croissance de toutes vos plantes grimpantes.

