Pour vous débarrasser des mauvaises herbes, il est envisageable de s’orienter vers des méthodes naturelles. Avec des techniques écologiques, vous mettez en évidence le respect de l’environnement. Le désherbant naturel peut vous garantir des résultats orientés vers la qualité.

Désherber la pelouse écologiquement

Il est possible d’utiliser des techniques respectant l’écologie pour se débarrasser des mauvaises herbes. Vous pouvez les arracher à la main. Dans ce cas, il est recommandé de prévoir un entretien régulier pour garantir les effets escomptés. En enlevant les mauvaises herbes manuellement, vous éviterez les repousses. Cette technique vous permettra de vous débarrasser des racines de façon définitive. Pour faciliter cette intervention manuelle, vous pouvez vous munir d’une binette. Portez des gants pour être plus pratique.

L’huile essentielle de basilic pour désherber

Pour désherber naturellement votre jardin, vous pouvez vous adonner à l’utilisation d’huile essentielle. C’est un moyen d’enlever votre mauvaise herbe sans vous fatiguer. Toutefois, pour avoir des résultats, il est nécessaire d’utiliser uniquement de l’huile essentielle de basilic. Il s’agit d’un herbicide assez puissant. Pour l’utiliser, vous devez verser quelques gouttes dans une bassine d’eau remplie de savon liquide. Il faudrait ensuite pulvériser cette solution au pied des mauvaises herbes. Cette technique pourra aussi vous aider à vous débarrasser des mousses.

Désherbant naturel à base de pomme de terre

La pomme de terre est considérée comme étant un désherbant naturel très pratique. Pour s’épargner des corvées d’arrachage, il est envisageable de s’orienter vers cette alternative. La pomme de terre vous fera un gain de temps et d’argent considérable. Vous n’avez pas besoin de gaspiller l’eau bouillante des pommes de terre. Après la cuisson de ces dernières dans de l’eau salée, vous n’avez pas à jeter le reste. Versez l’eau salée sur le sol concerné. La chaleur dégagée par l’eau pourra anéantir définitivement les adventices.

Désherbant naturel pour détruire les mauvaises herbes

L’eau salée et l’eau de cuisson

Il est tout à fait possible d’utiliser l’eau salée et l’eau de cuisson pour se débarrasser définitivement des mauvaises herbes. Elles ne pourront pas résister aux chocs thermiques. Cette technique ne présente aucun danger pour la terre. Vous n’aurez pas de problème à y planter de nouvelles végétations. Pour avoir des résultats sur le long terme, il est recommandé de répéter cette technique 3 à 4 fois par an. L’eau utilisée doit avoir une température supérieure à 125°. Avec cette solution, vous gagnerez un temps considérable.

L’huile essentielle et le savon noir

Le savon noir est avant tout un insecticide et un fongicide naturel. L’utilisation de ce produit dans le jardin est fortement recommandée, car il est sans additif. Pour utiliser efficacement cette solution, il est conseillé de mélanger le savon noir avec quelques gouttes d’huile essentielle. Pour 5 cuillères à soupe de savon noir, vous devez prévoir une dose d’un litre d’eau. Ce mélange peut être utilisé pour le bien de vos plantes intérieures et extérieures.

Le choc thermique

Pour éliminer en quelques secondes les mauvaises herbes, optez pour le choc thermique. La réalisation d’un désherbage thermique n’est pas compliquée. Il suffit de brancher le décapeur thermique. Vous devez l’orienter sur une température minimale pour commencer. Le buste du décapeur doit être dirigé vers la partie à nettoyer.

Les faux semis

L’objectif des faux semis est de bien préparer le sol. Pour éviter l’envahissement des mauvaises herbes, il suffit d’y semer des graines. De cette manière, le développement des adventices sera quasi impossible.

Rejoignez la communauté Chaque semaine suivit nos conseils et astuces autour du jardinage, discutez avec la communauté autour d'une passion commune. 3 374 fans - Rejoignez-nous aussi !

Le vinaigre blanc

Pour tirer profit des bienfaits du vinaigre blanc sur votre jardin, vous devez concocter un petit mélange. Il faut ajouter ½ d’eau sur 1 l de vinaigre. Placez ce mélange dans un vaporisateur pour un désherbage naturel. Notez que pour désherber 10 m² de surface, il vous faut une bouteille d’un litre et demi.

Désherbant naturel : L’eau de mer

Cette technique n’est efficace que sur les espaces non plantés. Vous pouvez appliquer de l’eau de mer sur l’ensemble de vos allées. Sa teneur élevée en sodium permettra de brûler toutes les mauvaises herbes.

La sciure de bois

Si vous voulez vous débarrasser définitivement des mauvaises herbes, il peut être convaincant d’utiliser la sciure de bois. En ajoutant de l’eau à ce produit, vous obtenez un jus assez coriace. Il faudrait le laisser se reposer quelque temps avant les premières applications.

Le paillage

Avec le paillage, vous limitez la poussée des herbes indésirables. Vous privilégiez les questions de biodiversité. L’objectif est de prévoir une décomposition sur place des mauvaises herbes. Vous n’avez qu’à épandre une bâche noire sur la zone concernée. Le désherbage solaire pourrait prendre effet de suite.

Le purin d’orties

Le purin d’orties n’a pas besoin de dilution. Pour avoir de meilleurs résultats, il est préférable de l’utiliser à l’état pur. Les plantes indésirables pourraient s’assécher rapidement grâce à ce purin. Évitez d’abuser de cette solution pour le bien du sol. Vous risquez de polluer votre sol. C’est un moyen écologique très apprécié de nos jours.

Les engrais verts

En plantant des engrais verts sur l’ensemble de votre espace, vous empêchez l’envahissement des mauvaises herbes. Les racines des engrais pourront également protéger le sol. Si vous voulez lutter contre l’érosion du sol, vous pouvez planter le trèfle violet. Il est aussi possible de planter des luzernes, des féveroles, des lupins et des avoines. Pour limiter les mauvaises herbes, plantez de la moutarde blanche.

Le désherbage manuel ou traditionnel

Le désherbage naturel manuel nécessite l’utilisation de force de travail. L’objectif est de tirer sur l’ensemble de la plante. Vous devez ensuite extraire les racines. Pour avoir les résultats escomptés, il est préférable d’effectuer le désherbage traditionnel sur le sol humide (après l’orage ou la pluie).

Les cendres de bois

Les cendres de bois sont faciles à utiliser. Il suffit de saupoudrer les herbes de cendres. Ils agiront directement sur la mousse. Les effets de cette pratique donneront lieu à des assèchements durables et efficaces sur le long terme. Les cendres de bois sont très prisées, car elles sont naturelles. Il ne faut pas abuser de son utilisation. Vous risquez d’asphyxier le sol. Pour éviter les mauvaises surprises, il est déconseillé de désherber votre jardin en pleine journée.