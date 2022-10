Les variétés de radis

Le radis est une plante de la famille des Brassicacées, sous-famille des Brassicoideae. On en compte environ 200 à 600 espèces et variétés, selon les classifications. Il existe de nombreuses variétés de radis, allant du plus petit au plus gros, du plus doux au plus piquant.

Les différentes variétés de radis

On trouve de nombreuses variétés de radis, dont les plus connues sont le radis noir, le radis rose ou le radis blanc. Certains radis peuvent mesurer plus de 30 cm de long, comme le radis de Ciron, tandis que d’autres ne font que quelques centimètres, comme le radis nain. Il existe également des radis plus piquants, comme le radis rouge ou le radis daikon.

Les radis et le climat

Les radis poussent mieux dans un climat frais, mais ils peuvent être cultivés dans les régions chaudes si les graines sont plantées au bon moment. Les radis sont sensibles au froid et ne doivent pas être plantés avant que le risque de gel ne soit passé. Les plants de radis peuvent résister à des températures aussi basses que 0 degrés Celsius. Les graines de radis peuvent être plantées en pleine terre dès que le sol a eu le temps de se réchauffer, généralement en avril ou en mai.

Le radis noir

Le radis noir est une variété de radis originaire d’Asie. Il est généralement plus petit que le radis blanc, avec une peau noire ou foncée. Le radis noir a un goût plus doux que le radis blanc, avec une légère pointe de piquant. Il est couramment utilisé dans les soupes et les salades en Asie.

Le radis rose

Le radis rose est une variété de radis originaire d’Europe. Il est habituellement plus petit que le radis blanc, avec une peau rose pâle. Le radis rose a un goût plus doux que le radis blanc, avec une légère pointe de piquant. Il est couramment utilisé dans les soupes et les salades en Europe.

Le radis blanc

Le radis blanc est une variété de radis originaire d’Asie. Il est souvent plus grand que le radis noir, avec une peau blanche ou crème. Le radis blanc a un goût plus piquant que le radis noir, avec une légère pointe de piquant. Il est couramment utilisé dans les soupes et les salades en Asie.

Le radis rouge

Le radis rouge est une variété de radis originaire d’Asie. Il est plus petit que le radis blanc, avec une peau rouge foncé. Le radis rouge a un goût plus piquant que le radis blanc, avec une légère pointe de piquant. Il est couramment utilisé dans les soupes et les salades en Asie.

Le radis daikon

Le radis daikon est une variété de radis originaire d’Asie. Il est généralement plus grand que le radis blanc, avec une peau blanche ou crème. Le radis daikon a un goût plus piquant que le radis blanc, avec une légère pointe de piquant. Il est couramment utilisé dans les soupes et les salades en Asie.

Cultiver le radis

Quelle variété de radis choisir ?

Il y a une multitude de variétés de radis, et il n’existe pas une variété idéale pour tout le monde. La variété que vous choisirez dépendra de vos goûts personnels, de votre climat et de votre région. En général, les radis les plus courants sont les radis noirs, les radis rouges, les radis blancs et les radis jaunes. Chacune de ces variétés a ses propres avantages et inconvénients.

Par exemple, les radis noirs sont les plus résistants aux maladies, mais ils peuvent être un peu plus amers que les autres. Les radis rouges sont les plus sucrés, mais ils sont également les plus sensibles aux maladies. Les radis blancs sont les plus savoureux, mais ils sont aussi les plus susceptibles de pourrir. En fin de compte, la meilleure façon de déterminer quelle variété de radis vous convient le mieux est de les essayer tous !

Quand planter des radis en pleine terre ?

Les radis se plantent en pleine terre au printemps, dès que le sol est assez chaud. Il faut leur donner un sol bien meuble et riche en compost. On sème les graines en ligne, en les espaçant d’environ 2,5 cm. Quand les plants ont 3 à 4 feuilles, on les repique en les espacant d’environ 10 cm. Les radis se récoltent en été, quand ils ont atteint une taille d’environ 10 cm.

Comment faire pour avoir de beaux radis ?

Il n’y a pas de secret, pour avoir de beaux radis, il faut les soigner ! Commencez par les semer en terre meuble, riche en humus et en compost. Veillez à arroser régulièrement, sans excès. Paillez le sol autour des plants pour éviter que les radis ne se dessèchent. Une fois que les radis commencent à pousser, fertilisez-les avec un engrais à base de potassium et de phosphore. Cela permettra à vos radis de se développer rapidement et de bien se gorger de soleil. Enfin, une fois qu’ils sont bien formés, récoltez-les et consommez-les rapidement pour qu’ils gardent tout leur goût et leur croquant !

