Le jardin est la partie de la maison qu’apprécient de nombreuses personnes. Cela s’explique par sa configuration, qui permet de se détendre dans un cadre verdoyant. Vous pouvez ainsi y passer du temps avec vos amis ou la famille, à faire diverses activités. Il est très important que le jardin soit bien éclairé, si vous comptez y passer de belles soirées.

Vous aurez évidemment besoin de faire appel à un électricien, selon les types d’éclairages à installer. Quelles sont les possibilités qui existent pour en faire un bel endroit illuminé ?

1. Délimiter les différentes allées

Bien aménager l’éclairage du jardin



L’éclairage extérieur d’un jardin répond à des codes, si vous souhaitez avoir un beau rendu. Il faudra donc être subtil dans le choix des luminaires, et surtout avoir une idée précise de votre projet. Dans la plupart des jardins ou potagers, il est possible de noter la présence d’une allée. L’éclairage à mettre en place doit s’y accentuer afin de rendre plus fluides les déplacements nocturnes. Vous pouvez pour cela contacter un électricien, qui vous fournira un devis gratuit des travaux à faire.

Les luminaires à choisir doivent avant tout être agréables, et participer à la sécurité des personnes qui se trouveront dans le jardin. L’installation des bornes lumineuses est donc à privilégier, en s’assurant qu’elles soient régulièrement espacées. La hauteur de ces luminaires peut être choisie selon la configuration du jardin potager. Certains électriciens pourraient aussi vous recommander des spots à mettre au ras du sol. L’avantage de ce choix est que la lumière fournie sera très douce dans le jardin.

Quelles que soient les saisons, votre jardin sera accueillant au cours de la nuit. L’électricien pourra aussi vous suggérer la mise en place de ces luminaires adaptés pour le jardin :

Les spots encastrés ;

Les balises solaires.

Comment obtenir un meilleur effet décoratif ? Vous pouvez installer des spots lumineux dont les rayons éclairent les feuillages de vos végétaux. Le rendu sera ainsi de toute beauté pendant la nuit.

2. Choisir des luminaires programmables sans fil

Il est également possible de tirer le meilleur parti de la domotique en ce qui concerne les luminaires du jardin. Vous disposerez ainsi de commandes pour actionner l’allumage ou l’extinction des lampes installées comme ici. Depuis votre smartphone, la programmation et la gestion de l’intensité de l’éclairage peuvent se faire. Les lampes du jardin pourront ainsi être gérées même quand vous n’êtes pas physiquement présent dans le jardin. Une télécommande vous est fournie pour calibrer l’intensité lumineuse, afin de mettre en place l’ambiance de votre choix dans le potager.

Vous pourriez aussi installer des systèmes de détection de mouvements pour éviter de gaspiller de l’énergie. Ces dispositifs sont sans fil, et peuvent aussi inclure des lampes du même type. L’avantage réside dans le fait que l’éclairage sans fil est très tendance dans les jardins. Vous n’aurez pas besoin de procéder à de lourdes installations à l’extérieur de votre maison. Par ailleurs, ces dispositifs se rechargent au cours de la journée pour vous fournir un éclairage de qualité pendant la nuit.

Pensez donc à adopter une telle solution pour bénéficier d’une luminosité optimale dans le jardin, sans pour autant consommer énormément d’électricité.

3. Éclairer les arbres

Éclairage du jardin, bien choisir ses luminaires



Il est possible d’accentuer le relief du jardin en installant des luminaires dans vos arbres. Évidemment, leurs volumes doivent être pris en compte pour avoir le meilleur rendu possible. Les électriciens conseillent le plus souvent :

Des spots qu’il est possible de planter ;

Des barres LED à placer dans les arbres.

Plus loin, ce type d’éclairage est caractérisé par une certaine discrétion. De la lumière de couleur blanche est ainsi diffusée pour créer une ambiance relaxante dans le jardin.