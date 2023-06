En bon passionné du jardinage, vous savez qu’entretenir son jardin tout au long de l’année est indispensable.

Dans cet article, je vous propose un guide complet sur l’entretien du jardin. De la préparation des espaces à l’entretien du jardin, en passant par celui de la cour, je vous donne mes conseils et astuces. Mauvaises herbes et parasites n’ont qu’à bien se tenir !

Préparation de l’espace extérieur

Tonte, élagage, débroussaillage, paillage, etc., les tâches du jardinier sont nombreuses et s’étalent tout au long de l’année. La solution est donc d’agir avec méthode.

Évaluation des besoins et des contraintes

Commencez par observer l’état général de votre jardin.

Certains végétaux auront peut-être besoin d’être éliminés ou traités contre la maladie. D’autres devront être taillés.

Cette revue en détail vous donnera une vision globale des tâches de jardinage à accomplir dans l’année. Votre organisation ultérieure sera facilitée.

Planification des tâches d’entretien

Après la revue générale, place à l’agenda. Vous pourrez ainsi agir au bon moment, en tenant compte de la saisonnalité et des spécificités de vos plantations.

N’hésitez pas à vous munir d’un agenda spécial jardinage. Vous y noterez votre planning d’entretien du jardin mois par mois. Ainsi, il vous suffira de le consulter régulièrement pour savoir quoi faire à quel moment.

Acquisition des outils et équipements nécessaires

Jardiner bien équipé vous fera gagner du temps et de l’énergie.

Tondeuses, taille-haies ou bêches sont parfois lourds ou requièrent des gestes répétitifs. Choisissez des outils adaptés à la tâche que vous souhaitez accomplir. Mais choisissez-les aussi en fonction de leur ergonomie.

Entretien du jardin

Entretenir son jardin, c’est s’assurer des plantes en bonne santé. Et c’est aussi empêcher la prolifération des mauvaises herbes.

Soins des plantes et des fleurs

Certaines plantes sont plus fragiles que d’autres. Mais un arrosage adapté, une taille correcte et un peu d’engrais favorisent leur croissance.

Arrosage adéquat

L’arrosage est un art que le jardinier se doit de maîtriser. Trop abondant, il risque de provoquer le pourrissement des racines. Trop parcimonieux, vos végétaux se dessèchent.

L’irrigation au goutte à goutte ou l’utilisation d’un tuyau d’arrosage permettent d’humidifier la terre sans toucher les feuillages. Vous éviterez ainsi d’attirer parasites et maladies.

Taille et élagage

Les arbres doivent être élagués en automne avant les gelées.

Opérez des coupes en pente douce. Ainsi la pluie ne stagnera pas dans les branches à vif.

Coupez près du tronc, mais attention à ne pas toucher l’écorce.

Coupez dans le milieu de l’arbre. Cela permettra à la lumière de circuler et amoindrira la prise au vent.

La taille des haies est envisageable à partir de la deuxième année après leur plantation.

Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître la législation locale. Certaines interdisent la taille en période de nidification.

Taillez les essences à floraison printanière une fois que les fleurs ont fané.

Enlevez un tiers des nouvelles pousses.

Engrais et fertilisation

Dans le cadre de l’entretien de votre jardin, de votre allée et de votre cour, il est crucial de prendre en compte l’utilisation des engrais et de la fertilisation. Ces pratiques jouent un rôle essentiel dans la promotion d’une croissance saine des plantes, l’amélioration de la qualité du sol et la stimulation de la floraison.

Pour obtenir des résultats optimaux, il est recommandé d’utiliser des engrais et des fertilisants adaptés aux besoins spécifiques de vos plantes. Les engrais contiennent des nutriments essentiels tels que l’azote, le phosphore et le potassium, nécessaires à la santé des végétaux. Ils sont disponibles sous différentes formes, notamment les engrais organiques et les engrais chimiques.

Les engrais organiques, tels que le compost, le fumier ou les déchets végétaux, sont privilégiés car ils améliorent la structure du sol, favorisent la rétention d’eau et stimulent l’activité des organismes bénéfiques. Les engrais chimiques, quant à eux, sont formulés pour apporter des nutriments spécifiques dans des proportions précises. Il est important de respecter les doses recommandées afin d’éviter une surutilisation préjudiciable pour le sol.

Contrôle des mauvaises herbes

Les mauvaises herbes ont une vilaine tendance à repousser à peine arrachées. Heureusement, il est possible de limiter leur prolifération.

Méthodes de désherbage efficaces

Au sarcloir : Grattez la plante et attachez-la à la main, si possible avec la racine.

: Grattez la plante et attachez-la à la main, si possible avec la racine. En utilisant du gros sel : Il brûlera la plante à la prochaine pluie.

: Il brûlera la plante à la prochaine pluie. Avec de l’eau bouillante : Profitez de l’eau de cuisson de vos pâtes pour la verser sur les mauvaises herbes. Le choc thermique les tuera.

: Profitez de l’eau de cuisson de vos pâtes pour la verser sur les mauvaises herbes. Le choc thermique les tuera. Un litre de vinaigre additionné à un demi litre d’eau et pulvérisé sur les mauvaises herbes leur sera fatal.

Utilisation de produits écologiques

Si vous préférez employer des désherbants vendus dans le commerce, favorisez les produits écologiques. L’environnement vous en sera reconnaissant.

Vous pouvez également pailler les surfaces ou utiliser des plantes couvre-sol qui occupent la place des mauvaises herbes.

Protection contre les parasites et les maladies

L’apparition de parasites et de maladies est à surveiller de près.

Identification des problèmes courants

Les parasites les plus courants au jardin sont les pucerons, les araignées rouges, les cochenilles, les mouches blanches. Ils pompent la sève des plantes.

Le mildiou, la moisissure grise, la rouille font partie des maladies fréquentes.

Traitements préventifs et curatifs

Quelques solutions naturelles s’offrent à vous :

Le paillage . Il stoppe l’évolution des spores nocives.

. Il stoppe l’évolution des spores nocives. Les plantes auxiliaires (lavande, thym, fenouil, etc). Elles attirent les insectes qui se nourrissent de parasites.

(lavande, thym, fenouil, etc). Elles attirent les insectes qui se nourrissent de parasites. Les insecticides maison. Le purin d’ortie ou les préparations à base de savon noir et d’huile végétale sont très efficaces.

Entretien de la cour

La cour mérite les meilleurs soins. Tonte, désherbage et nettoyage régulier des allées facilitent l’entretien du jardin.

Tonte de la pelouse.

La première tonte s’effectue quand la hauteur de votre gazon approche des dix centimètres. Ensuite, quelques règles simples suffisent pour avoir une belle pelouse.

Fréquence et hauteur de coupe

Au printemps et en automne, tondez une fois par semaine.

En été, une tonte mensuelle suffit.

La hauteur de coupe idéale se situe au deux tiers des brins ( entre 2,5 et 5 cm).

Techniques de tonte appropriées

Tondez votre pelouse de façon régulière.

Commencez par les bordures et le tour des arbres.

Suivez des lignes parallèles avec de légers chevauchements.

Désherbage des surfaces dures

Les mauvaises herbes apparaissent entre les dalles ou les pavés de votre terrasse ? Pas de panique.

Élimination des mauvaises herbes entre les dalles ou les pavés

Un grattoir solide vous permettra de vous débarrasser des mauvaises herbes avec leurs racines.

Utilisation de désherbants adaptés

Vous pouvez opter pour un désherbant chimique, mais n’oubliez pas que ces produits sont nocifs pour la nature. Des solutions naturelles existent : eau bouillante, bicarbonate de soude dilué, gros sel, vinaigre blanc, etc.

Nettoyage et entretien des allées

Mauvaises herbes et mousses envahissantes se feront discrètes avec un entretien régulier.

Balayage régulier

Dégagez vos surfaces dures avec des balayages fréquents. Vous pouvez ensuite récupérer les herbes et feuilles mortes pour le compostage.

Réparation des fissures et des nids-de-poule

Les herbes s’infiltrent par les fissures. Coupez-leur l’accès en rebouchant les fissures et nids de poules de vos sols dallés.

Conseils pratiques pour un entretien efficace

L’entretien du jardin repose sur quelques principes simples.

Gestion de l’arrosage

Une bonne gestion de l’eau est primordiale. Ni trop, ni trop peu, en évitant de mouiller les feuilles.

Utilisation de paillis et de compost

Le paillis garde la fraîcheur du sol et évite la prolifération des mauvaises herbes. Le compost est le meilleur engrais naturel pour vos plantes.

Rotation des cultures

La rotation des cultures contribue grandement à l’entretien du jardin. Elle permet aux sols de se régénérer.

Aménagement paysager durable

Compostez vos déchets verts, privilégiez les méthodes naturelles, optez pour des végétaux appropriés au milieu. Ces quelques pratiques d’aménagement paysager durable permettent d’entretenir son jardin en respectant l’environnement.

Conservation de l’eau

L’eau est précieuse. Sa préservation est capitale pour le jardinage.

Récupérez l’eau de pluie dans des réservoirs.

Paillez vos massifs. Cela ralentit l’évaporation de l’eau

Optez pour l’irrigation au goutte à goutte.

Conclusion

Vous savez maintenant tout sur l’entretien du jardin. N’hésitez pas à partager ces astuces à vos amis férus de jardinage !