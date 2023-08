Les plantes d’intérieur sont des éléments de décoration et d’ornement très appréciés par de nombreuses personnes. L’entretien des différentes espèces n’est toutefois pas toujours facile, notamment pour les novices. Je vous présente donc tout ce que vous devez savoir sur l’arrosage et le rempotage.

Les plantes d’intérieur et leurs différents besoins

Comme tous les végétaux, les plantes d’intérieur ont besoin de lumière pour se développer. Chaque espèce a une exigence particulière qu’il convient de connaître pour sa croissance et sa floraison. À l’intérieur, les plantes doivent être arrosées régulièrement. La quantité d’eau dépend de la variété, de l’exposition à la lumière et de l’âge. Un arrosage trop fréquent risque de provoquer la dégradation des espèces végétales, à cause de la baisse de la pression de turgescence. Il faut également du dioxyde de carbone et de l’air frais pour garantir le bon état de votre jardin d’intérieur. Cela permet aux plantes de réaliser la photosynthèse nécessaire à leur survie.

La température des pièces est susceptible d’influencer le développement de vos plantes. Si elle est trop faible, elles n’arriveront pas à synthétiser l’eau et le dioxyde de carbone grâce à l’apport de la lumière. Régulez par ailleurs l’humidité pour garantir une meilleure croissance et éviter les risques d’infections. Quand l’air est sec, les végétaux absorbent beaucoup d’eau et inversement. Vous avez la possibilité d’y remédier grâce à la brumisation.

Le choix du sol est un autre élément très important pour le bien-être de votre jardin d’intérieur. La composition du substrat varie selon les espèces. Vous pouvez obtenir une aide précieuse pour l’entretien de vos plantes via des applications ou des sites spécialisés. Vous bénéficiez d’informations importantes ainsi que de conseils avisés sur la façon de prendre soin de votre jardin. Selon les espèces et en fonction de la météo, des rappels intelligents sont programmés pour vous accompagner et faciliter l’entretien.

L’importance d’arroser et de rempoter vos plantes

L’arrosage est indispensable pour garantir la survie et le bien-être des plantes. Il joue un rôle prépondérant dans le processus de la photosynthèse et permet d’humidifier les végétaux et éliminer les parasites. En revanche, il est capital de ne pas administrer un volume d’eau trop important pour ne pas asphyxier les racines. Quand l’arrosage est maîtrisé, cela permet au jardin d’intérieur de se développer et de fleurir dans des conditions idéales. Les végétaux bien arrosés ont une durée de vie plus longue.

Quand les espèces se développent, remplacez le pot utilisé par un autre de plus grande taille. De plus, les racines puisent les nutriments et minéraux essentiels au développement des végétaux. Vous constaterez alors au bout d’un moment que la plante faiblit et que sa croissance est ralentie, malgré l’apport régulier d’engrais. C’est pourquoi il est indispensable de remplacer le substrat qui est épuisé. Celui-ci doit également être remplacé lorsqu’il est inadapté à l’espèce végétale de votre choix.

Conseils pour bien les arroser et les rempoter

L’arrosage des plantes doit se faire idéalement en matinée. Cela leur permet de puiser l’énergie nécessaire du sol et de profiter de la lumière du soleil pour réaliser la photosynthèse. Si en revanche, vous arrosez vos végétaux en pleine journée, la chaleur risque d’atteindre les racines qui finiront par périr. À l’inverse, l’arrosage d’un jardin d’intérieur le soir ou la nuit est susceptible de l’asphyxier. Vous devez par ailleurs laisser sécher le sol entre deux arrosages et réduire la fréquence en hiver. Je vous conseille d’utiliser une eau à une température ambiante pour arroser en profondeur de temps en temps au lieu de le faire de manière superficielle à intervalles réguliers.

Pour réussir le rempotage d’une espèce végétale, commencez par supprimer les racines mortes, ainsi que celles qui sont abîmées ou fragiles. Il est également important de vous servir d’un substrat adapté au type de plante à rempoter. Prenez le temps de bien tasser et d’arroser généreusement le terreau avant d’y planter l’espèce végétale de votre choix. La motte doit être placée au centre du pot pour permettre aux racines de se développer facilement. Pour simplifier le drainage de l’eau, vous pouvez toutefois placer des billes de gravier ou d’argile au fond du contenant.

À quelle fréquence devez-vous le faire ?

La fréquence d’arrosage et de rempotage des plantes d’intérieur dépend de la variété ou du type de végétal que vous avez. Vous devez aussi prendre en compte la température ainsi que l’humidité de l’air pour arroser les végétaux. Entre 19 et 22 °C, je vous recommande d’administrer de l’eau deux fois par semaine pour une croissance optimale. En revanche, au-dessus de 23 °C, arrosez vos plantes au moins trois fois par semaine. En hiver et en automne, la fréquence d’arrosage est moindre. Vous pouvez le faire une seule fois par semaine ou moins en fonction des besoins de l’espèce végétale. Faites des recherches pour connaître la quantité d’eau à administrer à vos espèces d’intérieur.

Le rempotage des plantes s’effectue quand les racines deviennent compactes ou ressortent du pot. Je vous conseille de rempoter vos espèces végétales en début de période végétative. C’est le moment idéal, car de nouvelles pousses apparaissent et l’opération favorise la croissance du jardin avant la période de dormance. Vous pouvez ainsi changer le pot de vos végétaux d’intérieur une fois par an.

D’autres astuces pour bien entretenir vos plantes d’intérieur

L’emplacement des plantes d’intérieur est un élément important qui conditionne leur croissance. Elles ont besoin de lumière pour se développer et s’épanouir. Vous devez également prendre le soin de les arroser convenablement. Il ne faut surtout pas les noyer avec un apport d’eau élevé et encore moins les laisser se dessécher. Pour bien entretenir votre jardin d’intérieur, vous devez ajouter du compost à intervalles réguliers en fonction des besoins spécifiques des espèces.

Dès que les plantes sont à l’étroit dans un pot, n’hésitez pas à le remplacer pour un plus grand. Prenez le temps de dépoussiérer et humidifier les feuilles au besoin. Celles qui sont sèches doivent être régulièrement coupées. Vous devez par ailleurs tailler les fleurs fanées et les branches mortes pour permettre aux espèces de se régénérer. Une petite recherche sur internet vous permet de prendre connaissance de nombreuses astuces et idées de jardin. N’hésitez pas à vous inspirer des cas présentés pour mieux entretenir vos plantes d’intérieur.