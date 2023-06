Le compostage est une méthode simple et écologique pour réduire vos déchets organiques tout en produisant un engrais naturel et riche en nutriments pour votre jardin.

Suivez ce tutoriel pour apprendre à fabriquer votre propre compost dans votre jardin et à obtenir un excellent compost.



Étape 1 : Le choix de l’emplacement

Choisissez un emplacement approprié pour votre composteur. Assurez-vous qu’il est à l’ombre ou à mi-ombre et à proximité de votre jardin pour faciliter l’utilisation du compost. Assurez-vous également qu’il est facilement accessible pour l’ajout des déchets et l’aération du compost.

Étape 2 : La construction du composteur

Construisez votre propre composteur à l’aide de matériaux recyclés ou achetez-en un dans le commerce. Les composteurs peuvent être en bois, en plastique ou en métal. Assurez-vous qu’il est suffisamment grand pour contenir vos déchets organiques et qu’il a une bonne aération.

Choix des matériaux

Optez pour des matériaux durables et résistants aux intempéries tels que le bois, le plastique résistant ou le métal. Le bois est souvent un choix populaire en raison de sa facilité de manipulation et de son aspect naturel. Veillez à utiliser du bois non traité afin d’éviter toute contamination du compost par des produits chimiques.

Taille du composteur

La taille du composteur dépend de la quantité de déchets organiques que vous prévoyez de composter et de l’espace disponible dans votre jardin. Assurez-vous qu’il est suffisamment grand pour contenir les déchets tout en permettant une circulation d’air adéquate. Un composteur d’une capacité d’au moins un mètre cube est généralement recommandé.

Structure du composteur

Vous pouvez opter pour un composteur à parois ouvertes ou fermées.



Les composteurs à parois ouvertes offrent une meilleure aération, mais peuvent nécessiter une plus grande attention pour maintenir l’humidité.



Les composteurs à parois fermées sont plus esthétiques et conservent mieux l’humidité, mais peuvent nécessiter un système de ventilation pour éviter les odeurs désagréables.

Nos petites astuces

Pensez à inclure des éléments pratiques dans la conception de votre composteur :

tels qu’un couvercle amovible pour faciliter l’ajout des déchets,

des ouvertures d’aération pour permettre la circulation de l’air,

et des éléments pour faciliter le drainage de l’excès d’eau.

Étape 3 : La préparation de la base

Placez une couche de branches ou de petits morceaux de bois au fond du composteur pour favoriser la circulation de l’air. Cela aidera à prévenir la stagnation de l’humidité.

Étape 4 : L’ajout des déchets organiques

Ajoutez une couche de déchets de cuisine tels que des épluchures de fruits et légumes, des restes de repas non cuisinés, du marc de café, des sachets de thé, etc. Veillez à ne pas ajouter de viande, de produits laitiers, de graisses ou de déchets non organiques.

Étape 5 : L’ajout de déchets de jardin

Ajoutez une couche de déchets de jardin tels que des feuilles mortes, des tontes de gazon, des petites branches, des mauvaises herbes non grainées, etc. Cela équilibre la teneur en carbone et en azote du compost. Si vous n’en avez pas, vous pouvez demander à un agriculteur à proximité de chez vous ou faire une demande sur ce site.

Étape 6 : L’arrosage et l’aération

Arrosez légèrement chaque couche pour maintenir l’humidité du compost. Utilisez un arrosoir ou un tuyau d’arrosage avec une pomme d’arrosoir pour éviter d’ajouter trop d’eau d’un coup. Aérez régulièrement le compost en le retournant à l’aide d’une fourche ou d’une pelle. Cela favorise la décomposition et prévient les mauvaises odeurs.

Étape 7 : L’entretien du compost

Continuez à ajouter des déchets organiques régulièrement, en alternant les couches de déchets de cuisine et de déchets de jardin. Veillez à ne pas ajouter de gros morceaux de déchets qui pourraient ralentir le processus de décomposition. Maintenez l’humidité en arrosant si nécessaire et aérez le compost régulièrement.

Étape 8 : la maturation du compost

Après quelques mois, le compost sera mûr et prêt à être utilisé dans votre jardin. Il aura une texture sombre et une odeur terreuse agréable. Utilisez-le pour fertiliser vos plantes, vos fleurs, vos arbres et vos légumes en l’incorporant au sol ou en l’utilisant comme paillis.

Pour conclure

En suivant ce tutoriel, vous pouvez facilement fabriquer votre propre compost dans votre jardin. Non seulement vous réduirez vos déchets, mais vous créerez également un amendement organique naturel pour nourrir votre jardin. Le compostage est une excellente pratique écologique qui contribue à un mode de vie durable. D’autres conseils pour votre jardin sur le site : Toutpourvotremaison.fr.

Alors, lancez-vous dans le compostage et profitez des bienfaits pour votre jardin et l’environnement !