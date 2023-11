Cultiver ses propres fruits et légumes est très gratifiant, que ce soit pour votre bien-être ou pour votre santé. En effet, cela permet, tout en travaillant sa patience, de renouer avec les bienfaits du sol et de la terre. Si vous débutez dans le milieu du jardinage, commencez par des cultures qui sont relativement simples et qui vous fourniront un bon rendement. Dans cet article, nous allons aborder les 4 fruits et légumes qui sont faciles à cultiver.

Les tomates

Pourquoi les tomates sont un bon choix pour les débutants ?

En raison de leur étonnante robustesse et leur adaptabilité dans votre jardin, les tomates sont considérées par votre jardinier paysagiste sur Vaud en Suisse, comme étant de véritables bijoux. En effet, elles peuvent être cultivées dans toutes les régions et s’adaptent à tous les types de terre. Les tomates se déclinent en de nombreuses espèces et sous-catégories, ce qui vous permettra de cultiver essentiellement celles dont vous avez besoin.

Conseils de base pour la plantation et l’entretien des tomates

Cultiver ses propres tomates est relativement simple. Il faudra s’assurer qu’elles disposent d’un ensoleillement suffisant et qu’elles soient plantées dans un sol qui est assez drainé. Vous pourrez apporter de l’engrais à votre arrosage régulier pour garder vos pieds de tomate en bonne santé.

Problèmes courants et comment les résoudre

L’un des problèmes courants qui peut survenir lorsque votre pied est trop arrosé ou que le sol est mal drainé et l’apparition du mildiou, qui fera noircir les tiges et les feuilles. Pour cela, vous pourrez appliquer, lorsque votre pied est sec, un traitement adapté.

Les courgettes

Avantages de cultiver des courgettes

Les courgettes sont des légumes qui sont très faciles à cultiver et qui sont très gratifiants vis-à-vis de leur rendement. En effet, ce type de légume est très productif et vous fournira une abondance de légume tout au long de la saison. Vous pourrez cultiver ces légumes très facilement étant donné qu’ils ne demandent que peu d’entretien.

Guide étape par étape pour la plantation et l’entretien

Comme pour les tomates, la plantation des courgettes nécessite un sol qui est bien drainé et qui est riche en nutriment. Il faudra que vos pieds de courgettes soient exposés au soleil et vous devrez les arroser régulièrement. Certains pieds pouvant être très imposants, il ne faudra pas hésiter à les arroser pour garantir un rendement régulier et conséquent.

Astuces pour une récolte abondante

Pour maximiser votre récolte, vous devrez récolter vos jeunes courgettes lorsqu’elles sont encore petites et tendres. En effet, vous pouvez obtenir de plus grosses courgettes en attendant, mais cela ne forcera pas votre pied à en fournir de nouvelles.

Les fraises

Pourquoi les fraises sont populaires dans les jardins familiaux

En plus d’être des fruits exquis, les fraises sont appréciées pour leur facilité de culture et d’entretien. Elles peuvent être cultivées dans un jardin ou en pots. Les fraisiers sont des plantes vivaces qui fourniront des fruits chaque année.

Conseils pour la plantation, l’entretien et la récolte

Les fraisiers préfèrent un sol qui est bien drainé et bien exposé. Vous pouvez planter vos plants de fraisiers ou bien obtenir des boutures d’anciens plants. Il faudra les arroser régulièrement lors des saisons sèches et les couvrir lors des saisons froides.

Idées pour utiliser les fraises récoltées

Hormis la dégustation directe de votre fraise, vous pouvez aussi vous en servir pour réaliser de délicieux desserts, que ce soit des tartes ou des fraisiers. Vous pouvez aussi faire vos propres confitures, smoothies ou encore desserts glacés.

Les carottes

Cultiver la carottes dans un potager débutant

Les avantages de cultiver des carottes chez soi

Les carottes sont riches en nutriments et en carotide, qui sont nécessaires pour rester en bonne santé. Si vous disposez de peu d’espace dans votre jardin, une simple rangée vous permettra déjà d’avoir assez de carottes pour l’hiver. Enfin, elles peuvent être conservées une fois ramassée, ce qui les rend très intéressantes pour la période hivernale.

Instructions pour semer et entretenir les carottes

Les pieds de carottes préfèrent un sol qui est léger et sablonneux. Vous pourrez réaliser votre semis directement en pleine terre, puis aérer votre sol en laissant un plant tous les 5 centimètres. Il faudra désherber quotidiennement vos plants pour qu’ils restent en bonne santé. Vous pouvez mettre de la paille sous les feuilles pour limiter le désherbage et la perte d’humidité.

Solutions aux problèmes courants

Si votre jardin dispose d’une terre assez lourde, il faudra l’alléger en ajoutant du sable pour que vos carottes puissent s’épanouir. Les rongeurs peuvent également attaquer vos pieds de carottes, pour contrer ce fléau, vous pouvez les protéger avec un filet.

En conclusion, cultiver ses propres fruits et légumes est un véritable travail qui est très gratifiant. Cela vous permettra de vous nourrir une bonne partie de l’année tout en restant très économique. Les avantages pour le bien-être et la santé sont nombreux.

