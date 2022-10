Il est indispensable de prévoir un habitat pour son véhicule à son domicile. En réalité, le garage protège la voiture des intempéries qui peuvent causer des dégâts autant sur la carrosserie que sur le moteur. Divers matériaux peuvent servir à la construction de cet habitat.

Les garages en bois sont néanmoins de plus en plus plébiscités dans les pays européens en raison de leurs nombreux avantages. Découvrez tout l’intérêt d’avoir un bon garage en bois !

Un dispositif facile à installer

Contrairement au garage en béton ou dans un autre matériau, le garage en bois est assez simple à construire. Un petit groupe de personnes équipées d’outils nécessaires et disposant de compétences de base en bricolage et en travaux manuels peut généralement construire un garage en bois.

Néanmoins, les éléments comme l’ossature sont conçus en usine et sont livrés pour un assemblage sur site. Pour construire un garage en bois, il faut commencer par tenir compte de l’espace disponible et du nombre de véhicules à garer pour créer un plan.

On peut opter pour un garage totalement indépendant ou adjacent au bâtiment en fonction de cet espace. En outre, une dalle en béton est généralement recommandée pour un garage en bois.

Garage en bois : Dispositif facile à installer

Facile à obtenir, cette structure est aussi suffisamment stable pour représenter une fondation solide pour le garage. Une fois l’ossature installée, passez aux travaux de finitions. Il s’agit notamment de :

L’installation de la toiture (toit plat ou toit pentu avec une couverture en zinc, en tuile ou en ardoise) ;

Le revêtement extérieur (bardage bois) ;

L’installation des portes ;

Les travaux d’isolation et d’installations électriques, etc.

Cependant, les travaux de construction d’un garage de plus de 20 m² sont soumis à une règlementation particulière. Ils requièrent notamment l’obtention d’un permis de construire.

Le garage en bois : solide et résistant

Un garage en bois est une structure solide et résistante. Le bois est en effet un matériau doté d’une excellente résistance mécanique. De même, il n’est pas sujet à la corrosion comme les garages métalliques.

En cas d’incendie également, une bonne charpente en bois brule beaucoup moins lentement. C’est en effet du bois massif préalablement traité qui est généralement utilisé pour la construction des garages. Il assure une parfaite durabilité à la structure.

Vous pourrez disposer de votre garage en bois pendant des décennies. Les nombreux bâtiments anciens en bois qui sont encore solides aujourd’hui prouvent bien la résistance du matériau.

Écologique et respectueux de l’environnement

Il est aujourd’hui primordial de mesurer l’impact des moindres activités humaines sur l’environnement afin de la protéger. Le garage en bois est également une bien meilleure alternative pour son caractère écologique.

Le bois est en effet un matériau écologique et la construction d’un garage en bois respecte l’environnement. Il se renouvelle continuellement contrairement aux autres matériaux dont la fabrication nécessite l’utilisation d’énergies fossiles qui dégradent l’environnement.

Le bois absorbe également le CO 2 qui, une fois dans la nature, participe considérablement à la destruction de la couche d’ozone.

Un garage en bois dégage également moins de toxines qu’un garage métallique en cas d’incendie. Le bois est enfin un excellent isolant. Il est en moyenne sept fois plus isolant que le béton par exemple.

Personnalisable et évolutif

Il est possible de créer un design particulier pour son garage en bois. Ce matériau modulable peut très bien s’intégrer à n’importe quel aménagement extérieur. Il s’adapte en effet à tous les styles d’architecture.

Aménager son garage

Dans un style classique ou contemporain, le bois garde ainsi un aspect naturel et rustique avec une esthétique particulière qu’il transmet au garage. Une telle construction peut aussi recevoir différentes finitions extérieures. Il peut s’agir :

De bardage bois ;

De bardage zinc ;

De bardage PVC ;

De l’enduit, etc.

Tout cela favorise en effet la personnalisation du garage à son goût et en accord avec le décor.

Par ailleurs, un garage en bois est une construction évolutive. Opter pour le bois facilite son agrandissement. Il est assez facile de travailler sur l’ossature afin d’agrandir le garage ou de rajouter des ouvertures. Vous pourrez en effet bien l’adapter à vos besoins futurs.

Le coût d’un garage en bois

L’aspect économique est aussi un grand avantage lorsqu’on opte pour un garage en bois. Le matériau est accessible à coût abordable et la construction n’a pas besoin de gros moyens. Ainsi, la construction d’un garage en bois de 20 m² par exemple coûte entre 2 500 et 7 500 €.pho

Pour des dimensions équivalentes par contre, un garage en parpaing nécessite un budget allant de 5 000 et 10 000 €. On peut en effet faire d’importantes économies avec un garage en bois.Par ailleurs, le chantier pour un garage en bois prend très peu de temps comparativement au chantier de construction d’un garage en béton par exemple. Vous devrez opter pour le bois si vous souhaitez avoir votre garage dans les plus brefs délais.