Pourquoi installer un brise-vue ?

Dans de nombreuses situations, l’agencement du jardin, du balcon ou de la terrasse vous expose à vos voisins voir pire, aux passants insistant, il est donc souvent obligatoire d’investir dans un brise vue de qualité.

Installer un brise-vue pour se cacher du voisinage

Se cacher à la vue d’autrui quand on est chez soi est normal et sain pour pouvoir vivre une vie de qualité, on préserve ainsi son intimité. S’il n’est pas possible d’envisager la mise en place d’une haie occultante, d’un mur en béton, brique ou éléments naturels ou si vous n’en souhaitez pas, le brise vue peut être la solution. Il en existe de différentes tailles, types et sortes.

L’avantage, c’est justement cette diversité qui vous permettra de jouer avec les couleurs et les végétaux à associer ou non pour créer une harmonie dans votre jardin ou un point d’attraction spécial pour le regard.

Pour décorer et délimiter son jardin

Quelle que soit la taille de votre jardin, il peut être intéressant de créer différents espaces, pour les délimiter, on peut utiliser des brises vues. En optant pour des panneaux en bois, on peut profiter de ce support sur lequel vient se fixer des végétaux pour introduire la fonction de l’espace délimité.

Par exemple, on pourra mettre des éléments typiquement japonais pour accueillir les visiteurs dans l’espace jardin zen. Ailleurs, on décorera la structure avec des cucurbitacées ou des fruits et légumes « grimpants » pour introduire le potager. Sur un autre brise vue, on mettra des plantes d’eaux pour indiquer qu’on pénètre dans la partie du jardin avec un plan d’eau de type étang, bassin naturel ou piscine écologique…

L’intérêt de structurer son jardin, c’est de permettre au regard d’embrasser tout un univers et de réellement capter l’attention sur un aspect particulier. L’autre intérêt est de pouvoir juxtaposer des éléments qui ne se marieraient entre eux, par exemple un jardin zen juste à côté d’un potager ou un espace asiatique à côté d’un désert de cactus, que ce soit au sein d’un même jardin ou en séparation par rapport à un voisin.

Ce deuxième aspect est particulièrement valable dans les petits jardins. Cette notion de structure se conjugue même avec une vision holistique du jardin ou à une démarche de permaculture.

Les différents types de brise vue

Il existe un grand nombre de brises vues différentes, des canisses aux panneaux en bois ajourés ou non en passant des structures en PVC ou des toiles à tendre entre deux poteaux.

La haie artificielle est une façon efficace d’occulter la vue. Elle plaira parfaitement à ceux qui apprécient la nature, mais qui n’aiment pas beaucoup l’entretenir.

Le treillis extensible, le brise vue tissé, la canisse double-face en PVC ou le bambou fendu sont d’autres possibilités pour vous isoler de vos voisins. Il existe encore d’autres solutions comme le kit lame d’occultation qui vous permettra d’avoir un brise vue de couleur grise ou autre, le paillon pelé ou les lamelles d’occultation pour panneau grillagé.

Le brise vue rétractable vous permet de séparer votre jardin de manière occasionnelle, pour un événement par exemple.

On peut aussi se tourner vers des brise vues naturels, par exemple, les bambous qui sont des végétaux qui poussent très vite et qu’on peut planter avec une densité importante. Cela signifie que vous aurez rapidement un écran infranchissable de couleurs vertes et beiges.

Quel est le prix d’un brise-vue de qualité ?

Il y a des brise vues de qualité de toutes sortes. En fait, le choix d’une solution d’occultation dépend avant tout de son usage. Du coup, le prix d’un écran de qualité varie en fonction de ce que vous souhaitez obtenir.

Pour un treillis extensible, il faut compter dans les 50 € pour un rectangle de 1m X 2m. Si vous optez pour une haie artificielle, cela vous coûtera dans les 60 € pour 3m X 1,8m.

Le kit de lames d’occultation est un très bon produit qui permet de travailler sur des longueurs de 2m pour une hauteur de 173 cm avec un prix autour de 94 €.