Légumes d’hiver : conseils de culture

N’hésitez plus à semer dans votre potager pour récolter des fruits et légumes d’hiver ! Vous consommerez ainsi avec plaisir des choux, des haricots ou encore des navets de saison.

Découvrez les différentes possibilités de culture pour un jardinage toujours en action !

Faire des provisions pour l’hiver

Récolter ses légumes d’automne et d’hiver, c’est possible ? Oui bien sûr ! Même s’il est vrai que la saison hivernale n’est pas favorable au jardinage, elle permet encore de récolter des légumes que vous avez semés en anticipant dès le printemps. Cela vous offrira la chance de manger en hiver des légumes frais et de saison.

Si vos semis ont été correctement réalisés dès la saison printanière ainsi qu’en été, vous tirerez même des avantages dans la culture de votre potager d’hiver. En effet, l’arrosage sera remplacé par les pluies d’automne, et les ravageurs seront en pleine hibernation dès les premiers froids.

Ainsi, vous n’aurez pas grand-chose à faire si ce n’est la récolte après la maturité de vos légumes d’hiver. Cela dit, pour protéger les souches de plantes du froid, il est nécessaire d’effectuer un paillage, ou de les placer sous abri.

C’est l’occasion de cuisiner les légumes d’hiver, vous pouvez retrouver quelques-unes de nos recettes à base de poireaux, des soupes et autres.

Cultiver les choux, tous les choux

Le chou est un légume que vous pourrez préparer tout l’hiver sans trop vous lasser, vu la variété de choux qu’il est possible de cultiver dans votre potager en hiver.

Les choux font partie des trésors de l’hiver de par leur résistance aux conditions climatiques dues au froid tels que le gel et des températures inférieures à -5°.

Je vous donne quelques conseils de plantation et semis de ces différentes variétés de légumes pour une récolte réussie en saison hivernale.

Le chou-fleur

Le chou-fleur se cultive dans une période d’environ 7 mois, entre le moment du semis et celui de la récolte.

Pour pouvoir récolter dès l’automne , vous sèmerez au mois de mars ou en avril à l’abri du froid. Vous pouvez même commencer à semer dès le mois de février bien au chaud.

, vous sèmerez au mois de mars ou en avril à l’abri du froid. Vous pouvez même commencer à semer dès le mois de février bien au chaud. Pour une récolte en hiver, vous pourrez semer de mai à juillet directement en terre si vous prenez soin de bien les protéger du froid et du gel.

Le brocoli

Les brocolis, plus fragiles au froid et au gel, devront être bien protégés en hiver.

Pour une récolte d’août à septembre, il faudra semer sous abri dès le mois de mars. Si vous souhaitez réaliser un semis directement en terre, vous devrez attendre de mai à juin.

Le chou chinois

Le semis du chou chinois s’effectue du mois de juin à août. La culture prend environ 2 mois 1/2, et la récolte peut se faire en hiver avec une protection contre le froid et les gelées.

Le chou pommé

Le semis du chou pommé se fait entre la fin de l’hiver et le début du printemps.

Le semis du chou lisse peut débuter plus précocement que le chou frisé. Vous pouvez semer dès les mois de février/mars à couvert, et entre mars/avril, pour semer en pleine terre.

Le chou de Bruxelles

On commence généralement le semis du chou de Bruxelles une fois l’hiver terminé, début printemps, à l’abri.

Vous pouvez donc réaliser le semis en pépinière dès le mois de mars et le repiquer en terre entre les mois de mai et juin.

Des haricots, navets et poireaux pour l’hiver

Certains autres légumes d’hiver peuvent être semés jusqu’au mois d’août. Vous consommerez ainsi des produits de votre potager d’hiver avec plaisir et fierté.

Les haricots

Le haricot se décline en de nombreuses variétés. Il est assez sensible à la fraîcheur et se sème directement en terre. Il faudra donc attendre la fin des grands froids et des gelées.

Vous pouvez commencer à semer vos haricots à la mi-mai dans les régions du nord et dès avril dans les régions situées plus au sud. Protégez vos semis d’éventuelles gelées en les couvrant.

Les poireaux

Du semis à la récolte, la culture du poireau peut se réaliser en toute saison. C’est le légume idéal pour de bonnes provisions hivernales.

Pour une récolte en automne ou en hiver, effectuez vos semis sous abri ou en pépinière du mois de mars au mois de mai.

Les navets

Les navets sont les légumes d’hiver par excellence ! Ils se cultivent très facilement jusqu’à la période hivernale, et vous permettent d’en consommer toute l’année.

Effectuez vos semis de navets en février sous abri ou à partir d’avril pour une mise en terre directement.

Et pour la mâche ? Comment la cultiver tout l’hiver ?

La mâche se cultive très simplement et pourrait être surnommée « la salade d’hiver ».

Elle se plante entre août et septembre. Pour garder un sol frais durant l’été, vous devrez pailler les pieds.

La récolte de la mâche se fait en automne jusqu’en hiver et au printemps.

Pour une récolte en automne, semez à la fin du mois d’août.

Et pour une récolte au printemps prochain, semez en octobre.

