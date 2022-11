Que faut-il savoir sur l’Oxalis Pourpre ?

L’Oxalis pourpre, ou Oxalis triangularis de son nom savant, est une plante tubéreuse vivace de la famille des Oxalidacées. Elle est originaire d’Amérique du sud, et pousse plus particulièrement près des cours d’eau en Argentine ou au Brésil.

Ce sont ses feuilles à trois lobes qui lui ont donné son surnom de « faux trèfle », même si l’oxalis n’est pas de la même famille que la célèbre plante porte-bonheur. Triangulaires et dans les teintes de pourpre et violet, ces feuilles offrent un visuel très graphique, qui contraste agréablement avec les plantes vertes de votre intérieur.

Et ce n’est pas tout : la plus originale des plantes ornementales vous offrira un joli spectacle lorsque son feuillage s’ouvrira chaque matin et se refermera sur lui-même chaque soir. Un ravissement pour les yeux de toute la famille !

Au moment de la floraison, de mai à août, l’Oxalis pourpre forme une touffe arrondie de 20 à 30 cm de haut, surmontée de petites fleurs rose pâle ou blanche à cinq pétales, en forme d’entonnoir.

Autre avantage : l’Oxalis triangularis est comestible en plus d’être esthétique. Ses feuilles acidulées peuvent être consommées crues dans une salade, qu’elles égaieront de leurs couleurs vives. En condiment, elles relèveront agréablement votre plat, par exemple pour remplacer un zeste de citron ou quelques gouttes de vinaigre. Il est à noter que les fleurs ont également bon goût. Veillez toutefois à ne pas consommer cette plante en trop grande quantité : elle contient de l’acide oxalique, qui peut provoquer des carences en calcium.

Comment cultiver l’Oxalis ?

L’Oxalis est une plante très simple à cultiver en intérieur, mais assez frileuse. Dans une région au climat vraiment doux, on peut la planter en extérieur, d’autant que la variété triangularis n’est pas envahissante dans nos régions. Elle sera du plus bel effet en bordure d’une allée, ou au sein d’un massif vert qui fera ressortir ses teintes pourpres. Toutefois, elle ne supporte pas les températures en dessous de 5 à 10°C : on privilégiera donc une culture en pot afin de pouvoir la rentrer lorsque le climat se rafraîchit.

Si vous souhaitez vous lancer dans la culture du faux trèfle, vous trouverez sans difficulté des plantes en jardinerie. Quant aux bulbes d’Oxalis, on en trouve moins fréquemment, mais vous pourrez vous les procurer en ligne. Autre aspect intéressant de cette plante : on peut facilement la multiplier par division des racines tubéreuses, au mois de février.

L’Oxalis pourpre en pot

Plantez les bulbes d’Oxalis à environ 5 cm de profondeur dans un pot assez grand, rempli d’un substrat drainant, par exemple une terre sablonneuse, ou deux tiers de terreau mélangés à un tiers de perlite. Il est à noter que cette plante apprécie un sol au pH neutre ou légèrement acide.

Placez votre pot de préférence à mi-ombre : l’Oxalis pourpre a besoin d’un bon ensoleillement, sans toutefois être directement exposé aux rayons de la mi-journée. Un rebord de fenêtre orienté à l’ouest ou à l’est sera par exemple une excellente option. Vous pouvez également protéger votre oxalis derrière un voile aux heures les plus chaudes de la journée.

A l’automne, une fois le feuillage caduc tombé, taillez les tiges à ras. Vous pourrez alors choisir de placer le pot dans un endroit frais, loin des radiateurs, ou même de le remettre dans l’obscurité d’une cave ou d’un garage. En effet, cette période d’hivernage est nécessaire à la plante, qui repartira de plus belle au printemps suivant. La saison froide est également le meilleur moment pour diviser les rhizomes de la plante. On entreposait les tubercules obtenus au frais et à l’abri de la lumière, jusqu’à les mettre en pot quand les températures redeviendraient propices.

Entretien de l’Oxalis pourpre

En intérieur, l’Oxalis pourpre est facile d’entretien, et très résistant. Nous vous donnons quelques clés pour réussir sa culture, même si vous êtes un jardinier débutant !

Arrosage

Il est important d’arroser l’Oxalis triangularis d’intérieur régulièrement, tout en veillant à éviter les excès d’humidité, auxquels il est particulièrement sensible. Il vaudra donc mieux laisser sécher la terre entre chaque arrosage. Si la plante manque d’eau, elle perdra ses feuilles et entrera en dormance, mais pas d’inquiétude : elle repartira lorsque vous l’arroserez à nouveau !

Maladies

Si l’entretien de l’Oxalis triangularis est assez aisé, il peut toutefois être victime d’un champignon nommé la « rouille ». On reconnaîtra cette attaque fongique à une fine couche de poussière jaune sur le feuillage. D’autres taches foliaires peuvent également affecter la plante. Il sera alors nécessaire de couper toutes les parties atteintes, mais les fleurs qui poussent par la suite ne seront pas forcément touchées.

Vous pouvez également appliquer en prévention un traitement antifongique naturel, comme la décoction de prêle ou le purin d’orties. Même si le goût piquant de l’Oxalis pourpre comestible est très tentant, attendez un peu avant d’en régaler votre palais !