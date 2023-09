Vous souhaitez installer une pergola sur votre terrasse ou dans votre jardin ? Vous vous interrogez à propos de l’aménagement et de la décoration de votre extérieur ? Si ajouter une pergola en aluminium peut apporter de nombreux avantages et un côté raffiné à votre jardin, il est toutefois important de bien sélectionner son modèle, de veiller à son intégration et à préserver l’équilibre de vos espaces.

Choisir le bon modèle de Pergola en aluminium

Avant même de chercher à aménager votre jardin, le choix de votre pergola s’avère primordial. Les pergolas en aluminium partagent toutes de nombreux avantages comme leur solidité, leur facilité d’installation et leur esthétisme, mais elles n’ont pas toutes les mêmes caractéristiques.

Que ce soient les styles d’ombrage ou les nombreuses couleurs disponibles (structure et lames), votre choix de pergola doit se faire en fonction du style souhaité pour votre extérieur, je vous laisse découvrir ce catologue de pergolas, de quoi vous donner de l’inspiration pour votre futur projet.

Ainsi, selon votre jardin, son agencement, le style de votre logement, la végétation présente, l’harmonie et la cohérence visuelle de votre extérieur commencent d’ores et déjà avec l’élément principal qui va structurer votre espace.

Pour cela, Biossun propose un catalogue de pergolas bioclimatiques aux styles variés s’adaptant à toutes vos envies pour le jardin.

Harmonie naturelle de votre jardin : intégrer de la végétation sous votre pergola

Votre choix est fait et votre pergola est installée, très bien. Est-ce pour autant suffisant ? Tout dépend de votre volonté d’intégrer au mieux ou non ce nouvel élément sur votre terrasse ou dans votre jardin.

Afin d’ajouter un charme certain à votre aménagement, il est conseillé d’apporter un côté naturel avec de la végétation. Qu’ils s’agissent de plantes grimpantes comme des rosiers, des vignes ou bien des plantes en pots, cette végétation va permettre de sublimer votre nouvelle installation en offrant des visuels complémentaires, entre matières modernes et naturelles.

De plus, certaines plantes intérieures peuvent trouver une place sous votre pergola, en fonction de la saison.

Aménagement, éclairage et accessoires, ce qu’il faut pour mettre en valeur votre espace extérieur

Comment sublimer votre espace pergola pour apporter une belle harmonie au sein de votre jardin ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous en matière de décoration et d’ameublement.

Le choix du mobilier de jardin

Tout d’abord, le choix du mobilier va forcément influencer la cohérence visuelle de l’ensemble de votre aménagement. Cela va dépendre du style voulu pour votre espace. Si vous souhaitez accorder votre mobilier de jardin à votre pergola en aluminium ou si, au contraire, vous souhaitez rompre avec l’aspect métallique en choisissant des meubles en bois par exemple.

Le choix des luminaires

Les luminaires jouent un rôle très important dans la mise en valeur de votre extérieur. Pour en profiter lors des longues soirées d’été, privilégier des guirlandes lumineuses et quelques lanternes à l’éclairage chaleureux dans le but de renforcer le côté convivial et accueillant de votre espace pergola. Ces lumières viendront, de plus, parfaitement souligner l’harmonie apportée par la végétation et par votre mobilier de jardin.

Les éléments de décoration

Enfin, quelques éléments de décoration pour une pergola comme des statues en pierre, des fontaines ou des guirlandes peuvent contribuer à l’ambiance souhaitée dans votre extérieur. Attention cependant à ne pas surcharger votre espace pour conserver une certaine harmonie entre pergola, mobilier, végétation, luminaire et décoration.

Ce qu’il faut retenir

Si vous souhaitez harmoniser votre jardin, il faut donc apporter un soin tout particulier au choix de votre pergola et à son aménagement. Qu’ils s’agissent de végétation, de décoration, de luminaires ou de mobilier, il faut conserver à l’idée que l’ensemble doit être cohérent et en accord avec vos lieux. Définissez un style et tentez de vous y tenir en choisissant avec équilibre chaque composant de votre espace.

En ce qui concerne votre pergola en aluminium, Biossun peut vous accompagner dans votre choix, en fonction de vos inspirations et de vos besoins. Cela va vous permettre de profiter au mieux de votre terrasse ou de votre jardin, dans un espace harmonieux et en accord avec vos envies.