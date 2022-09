Le pissenlit ou dent-de-lion, est connu pour être une mauvaise herbe assez commune. Il peut se reproduire rapidement dans votre jardin. Il est facile à reconnaître avec sa tête fleurie orange ou jaune. Ses bourgeons peuvent être utilisés dans la cuisine asiatique. C’est un ingrédient très apprécié pour le thé ou le café au pissenlit.

Que faut-il savoir sur le pissenlit ?

Le pissenlit n’est pas toujours considéré comme étant une mauvaise herbe. La fleur de pissenlit peut avoir des propriétés assez intéressantes. En effet, elle dispose de quelques vertus assez intéressantes. La racine de pissenlit assure sa reproduction rapide. Elle produit un gaz empêchant la croissance des autres plantes. Il est quasi impossible de prévoir une autre plantation à proximité.

La dent-de-lion peut devenir très envahissant. Il est très facile à connaître avec ses fleurs jaunes et ses différentes feuilles dentelées. Scientifiquement, il est classifié dans la même catégorie que les endives et les salsifis. Il pousse de façon sauvage. Son feuillage est particulièrement abondant avec des touffes bien fournies.

Notez qu’il existe plusieurs types de pissenlits sauvages. Vous pouvez trouver des pissenlits améliorés. Ils sont marqués par des feuilles tendres. Les dents-de-lion étoilés sont plutôt précoces et acidulés. La version sauvage du pissenlit est connue par tous.

Découvrez le pissenlit, mauvaise herbe mais pas seulement

La reproduction du pissenlit

La reproduction du pissenlit peut se faire par le biais de plusieurs méthodes. Il pourra se reproduire grâce à ses graines. Elles sont assez faciles à identifier. Ce sont des fleurs avec un aspect blanc plus ou moins bouffi. Les graines peuvent se détacher des fleurs pour se reproduire peu importe la distance. Cette méthode de reproduction par la graine de pissenlit est assez fréquente.

Il est aussi possible d’opter pour une reproduction à partir des bourgeons. Même sans les boutons floraux, il peut y avoir des résultats. La fertilité des graines peut provenir des parties femelles pressées par les mâles. La production de semences de pissenlit peut se faire tout au long de l’année. Il peut produire jusqu’à 300 graines.

Le pissenlit peut se reproduire par le biais des racines pivotantes. Si vous décidez de couper la tige, la racine pourra encore pousser. Pour avoir une nouvelle fleur, la dent-de-lion n’a pas besoin de grand-chose.

Le pissenlit dans l’assiette

Le pissenlit comestible peut se trouver dans plusieurs plats. Ses feuilles sont très prisées dans les salades. Par ailleurs, il faut choisir la bonne période, car elles deviennent amères avec le temps. L’idéal est de pouvoir en profiter les premiers mois du printemps. Vous aurez la possibilité de consommer les pissenlits frais. Toutefois, pour une consommation ultérieure, pensez à les congeler. Ils constituent des plats typiques de la région Grand Est et peuvent se cuisiner avec des salades, des omelettes et des lardons.

Vous pouvez également concocter des confitures avec les boutons jaunes des pissenlits. Nous pouvons y découvrir un goût assez proche de la gelée de coing. Ces vertus diurétiques sont particulièrement appréhendées. Il est possible de consommer les dents-de-lion sous forme de tisanes. En buvant ce doux mélange, vous luttez positivement contre les problèmes de foie.

Vous devez savoir que la feuille de pissenlit est considérée comme étant un légume à très faible calorie. Il est possible de compter jusqu’à 50 calories pour 100 g. Il peut devenir un allié pour votre régime minceur. Il contribue également au renforcement de votre système immunitaire. Il est très riche en vitamine C et possède une propriété anti-inflammatoire et antioxydante à la fois.

Certaines personnes s’adonnent à la plantation de pissenlits pour pouvoir profiter de tous ces bienfaits. Pour éviter de se faire envahir, il faut penser à l’entretien régulier de votre jardin. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des désherbants chimiques pour profiter du pissenlit bienfait.