Le potager en sac de plantation est une méthode de culture verticale qui permet de faire pousser une grande variété de légumes dans des sacs spécialement conçus à cet effet. Aujourd’hui devenu une option très appréciée pour les pépiniéristes amateurs et les personnes disposant de peu d’espace extérieur, il offre une alternative économique aux jardinières traditionnelles. Si vous aussi, vous vous sentez intéressé par cette nouvelle forme de culture, voici les étapes que vous devriez suivre pour créer un potager en sac de plantation.

Choisissez les sacs de plantation qu’il vous faut

Sac de plantation



Lorsque vous envisagez de créer un potager en sac de plantation, le premier élément à considérer est le choix des sacs appropriés. En effet, étant donné qu’ils constituent l’ingrédient principal du projet, il est essentiel de prendre le temps de bien les sélectionner.

Ainsi, avant de fixer votre choix sur des sacs de plantation, assurez-vous qu’ils sont spécialement conçus pour la culture des plantes. De même, vérifiez s’ils sont résistants, durables et dotés de trous de drainage pour permettre l’écoulement de l’eau en excès.

Par ailleurs, si vous avez du mal à en trouver qui respectent toutes ces caractéristiques, dirigez-vous alors vers Gardentips. En effet, cette marque est spécialisée dans l’univers du jardinage et du potager. Elle est donc en mesure de vous fournir exactement les sacs de plantation dont vous aurez besoin.

Préparez les sacs de plantation

Une fois que vous avez choisi les sacs de plantation appropriés, la prochaine étape consiste à les préparer avant de les remplir de terre et de commencer la plantation.

Pour ce faire, placez les sacs sur une surface plane, comme un balcon, une terrasse ou même une cour. Ensuite, s’ils n’en sont pas déjà dotés, perforez leur fond avec un couteau ou une fourchette pour assurer un bon drainage. Cela empêchera l’eau de stagner et d’endommager les racines des plantes.

Enfin, après toute cette préparation, remplissez les sacs de terre appropriée. Un mélange de terreau de qualité et de compost serait plus approprié pour cette fonction.

Faites le choix des légumes et des herbes que vous souhaiteriez avoir

L’un des aspects passionnants d’un potager en sac de plantation est la diversité des légumes et des herbes que vous pouvez cultiver. De ce fait, prenez le temps de bien choisir les végétaux que vous souhaitez faire pousser. En ce sens, voici quelques considérations que vous ne devriez pas oublier :

Les conditions de croissance ;

La compatibilité des différentes plantes ;

Vos préférences personnelles en termes de goût et d’utilisation culinaire.

Outre ces différents détails, veillez à également tenir compte de la taille mature et des besoins en lumière des végétaux que vous aimeriez avoir. Cela vous aidera à planifier l’aménagement de votre potager en sac de plantation de manière efficace et à maximiser l’utilisation de l’espace disponible.

Plantez vos légumes et prenez soin de votre potager

La dernière étape du processus consiste à planter vos légumes. Après celle-ci, assurez-vous d’arroser régulièrement vos plantes. Dans bien des cas en effet, les sacs ont tendance à se dessécher plus rapidement que les jardinières traditionnelles. Gardez donc un œil sur l’humidité du sol. Veillez aussi à ne pas trop arroser pour éviter l’engorgement des racines. Un arrosage fréquent et modéré est généralement recommandé.

Enfin, pour ce qui est de l’entretien, surveillez les ravageurs et les maladies, et agissez rapidement lorsque vous remarquez des signes d’infestation ou de détérioration. Si vous en sentez le besoin, ajoutez aussi de l’engrais organique pour maintenir la fertilité du sol et pour favoriser la croissance saine des plantes. À défaut d’un DIY, vous pouvez toutefois vous faire aider par un jardinier.