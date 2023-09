De nos jours, de plus en plus de personnes font attention à ce qu’ils mettent dans leur assiette et se tournent vers l’alimentation biologique. En effet, pendant longtemps, les fruits et les légumes, entre autres, étaient cultivés avec des pesticides et de nombreuses autres substances nocives et dangereuses pour la santé. Avec l’agriculture biologique, il est possible de bien manger, tout en prenant soin de sa santé et en préservant l’environnement.

Les avantages nutritionnels des fruits biologiques

Les fruits et les légumes contiennent beaucoup de nutriments et sont riches en antioxydants (magnésium, vitamines C et E, sélénium…). Ces antioxydants, notamment, sont excellents pour la santé et permettent de prévenir certaines maladies telles que les cancers ou les maladies cardiovasculaires. De plus, ils permettent aux cellules de vieillir bien moins rapidement. Intégrer des fruits et des légumes à votre alimentation est primordial, plus d’infos sur ce site.

D’après certaines études, les fruits et les légumes issus de l’agriculture biologique auraient entre 30 et 40 % d’antioxydants en plus par rapport aux fruits et légumes conventionnels.

Moins de résidus de pesticides

Les pesticides sont des produits chimiques qui peuvent être dangereux pour la santé. Certains d’entre eux sont cancérigènes et peuvent dérégler votre système hormonal. Dans l’agriculture biologique, les produits chimiques et pesticides de synthèse sont interdits. En revanche, les pesticides naturels sont autorisés. Ce qui veut dire que les fruits biologiques peuvent contenir de faibles taux de pesticides naturels, mais ils sont bien moins dangereux pour la santé.

De nombreuses études sont régulièrement menées sur le sujet. Une étude récente (2022) en France, basée sur les données de la DGCCRF démontre que sur tous les échantillons prélevés et testés (céréales, fruits et légumes), 63,1 % des aliments conventionnels contenaient des pesticides alors que seulement 8,8 % des aliments bio en contenaient.

Source

Fruits et légumes de l’agriculture biologique

Protection de l’environnement et de la biodiversité

L’agriculture biologique utilise des méthodes douces et respectueuses de l’environnement et de la biodiversité. Les procédés utilisés sont naturels et visent à préserver la qualité de l’eau et la biodiversité, à améliorer la fertilité des sols… De plus, l’agriculture biologique utilise des méthodes responsables pour exploiter les ressources naturelles et les énergies. Ainsi, l’impact sur la qualité des sols est bien meilleur. Ce type d’agriculture est beaucoup moins polluant et néfaste pour la planète.

Soutien aux pratiques agricoles durables

L’agriculture biologique est principalement axée sur la durabilité et sur le respect de la faune et de la flore. En respectant davantage les sols, l’eau, les plantes ou encore les animaux, ce type d’agriculture est beaucoup plus durable que l’agriculture conventionnelle.

Saveurs et qualités organoleptiques améliorées

Grâce à des méthodes de culture et de récolte douces, les fruits biologiques sont de bien meilleure qualité, plus riche en goût et ont beaucoup plus de saveur. Comme les fruits bio ne sont pas cultivés avec des produits chimiques, il est tout à fait possible de conserver la peau des fruits afin de profiter pleinement de toutes les valeurs nutritives.

Réduction de l’exposition aux OGM

Les OGM (organisme génétiquement modifié) sont très souvent utilisés dans l’agriculture conventionnelle, car ils permettent, par exemple, de protéger les plantes contre les herbicides. Le problème, c’est que les OGM sont des organismes vivants qui ont la capacité de se reproduire, de faire des croisements avec d’autres plantes et donc, de potentiellement les contaminer. L’utilisation des OGM est particulièrement dangereuse pour l’environnement et même si aucune étude n’a prouvé leur dangerosité pour la santé humaine, cela n’est pas exclu pour autant. C’est pour cela que l’agriculture biologique n’utilise pas d’OGM.

Consommer des fruits bio est avantageux à de nombreux niveaux. Non seulement, ces fruits sont meilleurs pour votre santé, mais en consommant bio et local, vous contribuez au respect de la planète.