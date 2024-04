Salon jardin tendance 2024 – Mobiliers de jardin

L’année 2024 arrive avec son lot de nouvelles tendances en matière de mobilier de jardin. Cette année, oubliez les traditionnels salons de jardin en plastique blanc et faites place à des matériaux plus modernes et élégants. Que vous ayez un petit balcon dans votre appartement à Avignon ou une grande terrasse avec vue sur la mer, il est temps de donner un coup de jeunesse à votre extérieur !

Le retour en force du bois

L’appel de la nature se fait sentir et le bois fait son grand retour dans nos jardins. Indémodable, chaleureux et résistant, le bois est une valeur sûre pour apporter une touche d’authenticité à votre espace extérieur. En 2024, on le retrouve sous plusieurs formes : tables, chaises, salons de jardin complets… il sait s’adapter à tous les styles et toutes les envies.

Les essences de bois privilégiées pour le mobilier de jardin Latour, le pin ou encore l’eucalyptus. Ils offrent tous une bonne résistance aux intempéries et un charme indéniable. Pour un look plus moderne, vous pouvez opter pour des meubles en bois peints dans des couleurs tendance comme le vert sauge ou le bleu canard.

Chaise de mobilier de jardin, tendance 2024

L’aluminium, l’étoile montante du mobilier de jardin

L’aluminium est le matériau tendance pour votre salon de jardin en 2024. Léger, durable et résistant à la corrosion, il est idéal pour les espaces extérieurs. Son design épuré et moderne séduit de plus en plus de personnes à la recherche d’un style contemporain pour leur terrasse ou leur jardin.

Parmi les meubles en aluminium, le salon de jardin composé d’une table basse et de fauteuils est particulièrement prisé. La table en aluminium, avec son plateau lisse et sa finition mate, offre un look minimaliste. Les fauteuils, quant à eux, peuvent être agrémentés de coussins pour un confort optimal.

Le style industriel s’invite dans nos jardins

Si vous êtes fan du style loft new-yorkais, bonne nouvelle ! Le style industriel fait son entrée dans nos jardins. Pour créer votre salon de jardin industriel, misez sur des meubles en métal brut ou noir mat. Vous pouvez également ajouter des touches de bois pour réchauffer l’ambiance.

Le charme de ce style réside dans son côté brut et authentique. Les meubles industriels sont souvent robustes et durables, ce qui les rend parfaits pour un usage extérieur.

Le tissu outdoor, pour un salon de jardin confortable

Qui a dit que le tissu était réservé à l’intérieur ? En 2024, le tissu s’invite dans nos jardins pour créer des salons de jardin ultra confortables. Choisissez des canapés et fauteuils avec des assises en tissu outdoor, spécialement conçu pour résister aux intempéries.

Pour les couleurs, laissez-vous tenter par des teintes naturelles comme le beige, le gris ou le taupe. Ajoutez quelques coussins colorés pour une touche de peps et le tour est joué !

La résine tressée pour un look exotique

Enfin, pour un look exotique, optez pour des meubles en résine tressée. Ce matériau durable et léger est idéal pour créer un coin détente dans votre jardin. Associé à des coussins en tissu outdoor, il vous permet de créer un véritable salon de jardin confortable.

En 2024, la tendance est aux couleurs naturelles pour la résine tressée. Optez pour du beige, du brun ou du gris pour un rendu harmonieux avec votre jardin.

Le mobilier de jardin en terre cuite, pour un look méditerranéen

La terre cuite s’invite également dans les tendances de mobiliers de jardin 2024, apportant une esthétique méditerranéenne à votre extérieur. Matériau naturel, la terre cuite est connue pour sa robustesse et son aspect chaleureux. Elle s’adapte parfaitement à différents styles, allant du rustique au contemporain.

La terre cuite est principalement utilisée pour la réalisation de pots de fleurs et de jardinières. Toutefois, certains designers, comme ceux de Paris Garden, n’hésitent pas à l’employer pour concevoir du mobilier de jardin. On retrouve ainsi des tables de jardin, des tabourets ou encore des canapés en terre cuite. La texture unique de ce matériau offre un aspect artisanal et authentique à vos meubles de jardin.

Pour un salon de jardin tendance, vous pouvez mixer la terre cuite avec d’autres matériaux comme le bois ou l’aluminium. Cela apportera un contraste intéressant et renforcera le caractère de votre extérieur. En terme de couleurs, la terre cuite naturelle, avec ses nuances de rouge et d’orange, se marie parfaitement avec des teintes plus douces comme le beige ou le gris.

Le mobilier en 2024

En 2024, le mobilier de jardin se décline sous plusieurs tendances. Que vous soyez adepte du minimalisme de l’aluminium, du charme rustique du bois, du contraste de la terre cuite, du confort du tissu outdoor, de l’exotisme de la résine tressée, de l’audace du style industriel ou de l’authenticité de l’upcycling, vous trouverez votre bonheur.

Les innovations en matière de design et de matériaux permettent de repenser le mobilier de jardin et de créer un espace extérieur qui vous ressemble. De plus, avec l’essor des accessoires de jardin, vous pouvez personnaliser votre salon de jardin à l’infini.

Alors, que vous disposiez d’un grand jardin, d’une petite terrasse ou d’un balcon, n’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure du mobilier de jardin design. C’est l’opportunité d’exprimer votre créativité, de valoriser votre extérieur et de profiter pleinement de vos espaces verts !