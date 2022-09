L’entretien de vos haies est essentiel pour l’harmonie de vos extérieurs. Toutefois, la taille des haies n’est pas une action anodine. En ce sens, il est préférable de privilégier certaines périodes de l’année pour procéder à une telle tâche. Ces dernières peuvent considérablement varier selon le type de haie que vous souhaitez tailler. Nous allons vous présenter le nécessaire sur les périodes idéales d’entretien des haies ainsi que les méthodes à appliquer pour tailler des haies.

Quand faut-il vraiment tailler les haies du jardin ?

Pour déterminer la période idéale pour la taille des haies, il est primordial de savoir différencier les types de haies. On distingue principalement les haies à feuilles caduques, les haies à feuillage persistant et les haies fleuries.

En premier lieu, la catégorie des haies à feuilles caduques désigne les haies qui perdent leurs feuilles durant les temps froids. Il est possible de tailler ses haies toute l’année, au terme des périodes de floraison. Cependant, il est préférable de réaliser des tailles légères.

Attention, bien qu’ils ne perdent pas de feuilles en hiver, les feuillages marcescents comptent parmi la catégorie des haies à feuilles caduques.

S’agissant des haies à feuilles persistantes, il s’agit de haies dont les feuilles perdurent tout le long de l’année. Ces haies ne peuvent pas être taillées lorsqu’elles ne sont pas en végétation, autrement dit, durant la période hivernale. En effet, cela risque de les détruire. La période idéale pour tailler les haies à feuillage persistant est la fin de la période estivale ou encore le printemps. Ainsi vous savez quand tailler vos haies conifères, de hêtres, de troènes, etc.

Notez tout de même qu’en taillant vos haies plus tôt dans l’année vous garantissez la croissances des végétaux. Enfin, il est préférable de tailler les haies fleuries en dehors des périodes hivernales et après leur floraison. Plus précisément, la période de taille idéale pour ces végétaux comme à la fin du printemps pour certaines jusqu’au cours de l’été.

Ainsi, avoir une haie dans votre jardin : En tous les cas, veillez à assurer le bon entretien de vos haies chaque année. Ce sont de véritables alliées pour la stabilisation des sols, la biodiversité (notamment par rapport à la nidification ) ou encore le ruissellement de l’eau.

Comment tailler une haie ?

Pour leur bien, vos haies doivent être taillées deux à trois fois par an. Il est fort recommandé de ne pas tailler les jeunes plants de haie et de les arroser régulièrement pour les préserver au mieux.

Quels outils utiliser ?

Entretenir ses haies n’est pas chose facile. Il faut à la fois conserver une épaisseur suffisante et en même temps réguler la croissance de la haie. Pour commencer, il est nécessaire de disposer d’un taille-haie électrique ou manuelle. Dans les cas où les haies dépassent 5m et/ou s’étendent sur une grande surface, il est fortement préconisé d’utiliser un taille-haie électrique. Soyez aussi très attentif aux dimensions de votre appareil.

En effet, pour un résultat optimal il est important de bien choisir son taille-haie. Si vos haies sont de petite taille et se composent de branches fines, vous pouvez aussi les tailler avec une cisaille. Dans le cas où de grosses branches sont présentes dans vos plantes, optez pour un coupe-branche très résistant et précis.

Les protections à avoir

Pour tailler vos haies, il est fortement recommandé de vous munir de protections à titre de prévention.

Quelques soient les outils manipulés, il vous faut porter une paire de gants de bricolage ou de jardin particulièrement rigides.

Dans le cas où vous utilisez des appareils électriques, le masque et les lunettes de protection transparentes seront indispensables pour vous protéger d’éventuelles projections.

Enfin, un pantalon résistant et confortable vous sera d’une grande utilité pour vous déplacer librement en toute sécurité et vous préserver en cas d’accident.

Taille des haies, ce que dit la loi

Des règles strictes encadrent la taille des haies. Tout d’abord une loi, précisée arrêté du 24 avril 2015, interdit de procéder à la taille des haies entre le 15 mars et le 31 juillet. Cette disposition vise principalement à protéger les oiseaux qui se reproduisent et font leurs nids.

Cette période a été fixée ainsi car un bon nombre d’oiseaux sont encore en pleine nidification à la fin de l’été et au début de la période automnale.

En présence d’une haie séparative mitoyenne, le droit civil pose le principe que son entretien (comprenant la taille) est à la charge des deux propriétaires. Si des conflits venaient à voir le jour, sachez que l’acte notarié et le cadastre peuvent prouver cette mitoyenneté.

En somme, si vous êtes le locataire d’un logement comprenant une haie, l’entretien du jardin ainsi que de ses haies vous incombe au titre des réparations locatives. Par ailleurs, si vous observez que votre haie est trop invasive, il en va du bon sens de la tailler afin de préserver la sécurité et le bien-être de votre voisinage.