Comment tailler les végétaux de votre jardin ?

La taille est une opération réalisée dans le but de limiter la croissance des plantes et de maintenir leur vitalité en éliminant les parties mortes ou malades. Elle permet d’assurer un certain équilibre entre les feuilles, les branches et les racines et améliore la floraison et la production de fruits. Vous devez néanmoins suivre certaines directives et procéder par étapes pour ne pas endommager les plantes. Je vous explique tout sur les outils nécessaires pour la taille des végétaux de votre jardin.

L’incontournable tondeuse à gazon

La tondeuse est un équipement utilisé pour couper l’herbe et garder le gazon propre et soigné. Elle peut être manuelle ou électrique. Les versions manuelles sont généralement légères, abordables et adaptées aux petites surfaces. Comme l’expliquent les experts de l’électricité à retrouver sur le site electricite-facile.fr, les tondeuses électriques ont quant à elles une puissance supérieure et sont plus précises. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans le choix de votre tondeuse à gazon : le modèle, la taille, la puissance, etc. La taille du matériel est principalement définie par la surface à couvrir. Si elle est petite, alors je vous recommande une tondeuse électrique. Pour une grande surface, il vous faudra un modèle plus puissant, soit une tondeuse thermique ou à batterie.

Comment choisir un taille-haie ?

Pour tailler efficacement vos haies, vous aurez besoin d’un outil dédié, le taille-haie. Cet équipement est proposé en différents modèles : électrique, thermique ou avec batterie. Le taille-haie électrique fonctionne via un branchement sur secteur. Il a une puissance allant de 400 à 700 watts et permet de couper les arbustes sur une longue durée. Si vous travaillez loin de la prise de courant, utilisez une rallonge afin d’élargir votre rayon d’action.

Le taille-haie à batterie est légèrement plus lourd que les autres en raison de la batterie. Celle-ci est rechargeable et a une puissance de 16 à 36 volts, avec une autonomie variant entre 30 et 90 minutes selon le modèle. Enfin, le taille-haie thermique est moins léger que le modèle électrique, mais plus puissant. Il a une plus longue durée de fonctionnement et vous conviendra pour une utilisation régulière, notamment lorsque vous avez des haies profondes et denses.

Le choix de cet outil dépend principalement de l’épaisseur de la haie et des branches. Je vous conseille ainsi de choisir un modèle dont la capacité de coupe est adaptée à vos besoins. La taille de la coupe varie selon la taille des lames et l’épaisseur des végétaux. Pour les haies profondes, de grandes lames offriront une coupe droite et sans secousses. Néanmoins, plus la lame est grande, plus l’outil est lourd.

Matériel électrique taille végétaux jardin

La débroussailleuse

La débroussailleuse est un outil pratique pour l’entretien du jardin. Elle s’introduit parfaitement dans les recoins inaccessibles. Elle vous permet ainsi de couper les végétaux sur certaines bordures afin de terminer la tonte et d’obtenir une belle finition. Comme les autres équipements de jardinage, la débroussailleuse peut être dangereuse si elle n’est pas utilisée correctement. C’est pourquoi il est conseillé de porter des chaussures de sécurité, des gants anti-coupure, un pantalon de protection et un casque à visière lors de la taille des végétaux. En ce qui concerne l’utilisation, ajustez le harnais fourni avec la débroussailleuse. Il vous permet de travailler avec un confort optimal. Il doit être correctement ajusté à votre taille afin que vous ne perdiez pas l’équilibre pendant la taille.

À quoi sert le coupe-bordure ?

Le coupe-bordure est un équipement de finition qui atteint les endroits où les tondeuses ne peuvent pas accéder. Il permet ainsi de créer un jardin soigné, de couper l’herbe autour des clôtures, des arbres, des talus, de la terrasse, des allées, etc. L’outil est doté d’une tête de coupe et d’une protection qui empêche les projections d’herbe et de pierres. À l’inverse de la débroussailleuse, qui est destinée au gros désherbage, le coupe-bordure est recommandé pour les petites et moyennes surfaces.

Le modèle de coupe-bordure à choisir dépend du type de végétaux à couper, mais également de la surface du terrain. Pour un travail efficace, celle-ci ne doit pas dépasser 400 m². Si la surface est importante, il est préférable d’opter pour une débroussailleuse. Si vous souhaitez conserver votre coupe-bordure en bon état et prolonger sa durée de vie, vous devrez l’entretenir correctement. En ce sens, il faut nettoyer la tête de coupe, les lames et le cache de protection après chaque usage.

Si nécessaire, procédez au remplacement des fils du coupe-bordure et rajoutez de l’huile moteur dans le réservoir. La vérification à froid de l’état de la bougie d’allumage est une autre étape à ne pas négliger. Enfin, nettoyez le filtre plusieurs fois dans l’année afin d’éviter un bruit excessif du moteur. Pour tailler les végétaux de façon optimale, vous devez donc disposer des équipements nécessaires : taille-haie, débroussailleuse, coupe-bordure ou encore tondeuse à gazon. Rendez-vous dans les magasins dédiés au matériel de jardinage pour choisir ces outils.

Grâce à ces différents exemples, vous obtiendrez un beau jardin bien taillé. N’hésitez pas à le partager avec nous !