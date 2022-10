Vous recherchez une idée de clôture pour délimiter votre jardin ? Vous avez le choix entre plusieurs modèles pour mettre votre espace végétal à l’abri des regards indiscrets et des passants. Voici quelques exemples de clôture que je vous propose pour délimiter convenablement votre jardin.

Le charme des clôtures en bois : la ganivelle

La mise en place d’une clôture peut vous sembler être un projet d’envergure. Cependant, rassurez-vous, vous n’êtes pas obligé de dépenser beaucoup d’argent pour obtenir un résultat satisfaisant. Si vous souhaitez obtenir un rendu rustique, je vous propose d’opter pour une clôture ganivelle en bois dans votre jardin.

Dans un premier temps, la clôture ganivelle en bois est une option polyvalente. Elle offre de multiples solutions et se décline en plusieurs hauteurs de ganivelle et d’écartement d’échalas. Elle propose une diversité de styles de coupe et de largeurs, qui vous donne la possibilité de créer un design personnalisé adapté à vos besoins et à votre budget.

Vous pouvez également peindre le bois dans une teinte qui vous convient. La clôture ganivelle en bois protège votre intimité. Ainsi, vous pourrez désormais prendre du bon temps dans votre jardin sans craindre d’être vu par les passants. Cette clôture est d’une grande durabilité en raison du bois de châtaigner dont elle est souvent constituée.

Ce matériau est, de surcroît, biodégradable et recyclable, ce qui en fait une option écologique assez intéressante. Pour l’élégance de votre maison, je vous recommande donc d’installer une clôture ganivelle en bois. Elle offre un visuel agréable qui apporte une touche champêtre à votre extérieur. Enfin, c’est un modèle qui séduit par son coût qui reste accessible.

Optez pour un petit muret en pierres

L’aménagement d’un muret en pierres est l’une des solutions les plus durables et valorisantes pour délimiter votre jardin. Il existe différentes façons de créer ce type de clôture. Le premier modèle que je vais aborder est le muret en pierres sèches, qui ne nécessite pas de travaux de maçonnerie.

Ensuite, vous avez les murets en pierres naturelles telles que : le calcaire, le granit, la meulière, le schiste, etc. Ce type de clôture est plutôt solide. Si elle est bien réalisée, vous pourrez même marcher sur son faîtage sans risquer de chuter.

Je pourrais également parler du muret en parement de pierre et aussi du muret en gabions. Ce dernier est l’un des moyens les plus simples de concevoir une clôture en forme de muret en pierres assez modulable. Il suffit d’ajouter des pierres aussi bien en hauteur, dans la largeur que dans la longueur pour obtenir un rendu appréciable.

Clôture bois ganivelle pour jardin

Clôturez votre jardin avec du fer forgé

Pour une protection contre les intrus, je vous invite à opter pour une clôture avec du fer forgé. Celle-ci sert aussi à compléter l’architecture de votre maison. Ce type de clôture représente une alternative que vous pouvez utiliser en remplacement du modèle en bois. Les avantages offerts sont nombreux.

Vous avez la possibilité d’appliquer de la peinture, et il existe de multiples choix de teintes et de couleurs. Vous pouvez choisir des coloris qui seront en parfaite harmonie avec les teintes de votre toiture ou celles de votre façade par exemple.

Il existe également une large déclinaison de motifs. De même, vous pouvez opter pour des modèles sur mesure, qui vous donnent des possibilités infinies de personnalisations. Une clôture en fer forgé offre une bonne résistance et une grande durabilité. En témoigne le modèle à embouts de pointe, très efficace pour déjouer les tentatives d’intrusion et de cambriolage. Enfin, la finesse d’une clôture en fer forgé apporte du charme et de la personnalité à votre maison.

La bande de bruyère pour un côté 100 % végétal

À la suite du fer forgé, je vous propose l’installation de la clôture en bande de bruyère qui apporte un côté entièrement végétal à votre jardin. Ce type de clôture se compose de plantes coupées et assemblées. C’est un modèle parfaitement écologique puisque le traitement des végétaux ne nécessite pas l’usage de produits chimiques.

Opter pour la bande de bruyère est l’une des meilleures façons de donner un coup de pouce à la préservation de la planète, tout en embellissant votre extérieur. Le choix d’une clôture en bande de bruyère vous apporte à la fois de la robustesse et une excellente résistance aux intempéries climatiques. C’est également une option esthétique qui offre une touche décorative à votre maison.

Ce modèle s’installe facilement et son entretien est simple à réaliser. La seule chose que vous avez à faire, c’est de vérifier régulièrement le système de fixation. Enfin, en termes de coût, je vous le recommande puisque c’est un modèle économique.