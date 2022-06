Quels légumes cultiver en hiver ?

Il est possible de cultiver en hiver et d’avoir un potager productif toute l’année, y compris lorsque la belle saison est derrière nous. Il est possible de cultiver différents légumes suffisamment résistants au froid comme certains choux, les salades d’hiver et d’autres légumes à planter pour l’hiver que je vous indiquerai plus tard.

Cultivez le choux : il ne gèle jamais

Il existe bon nombre de légumes verts à feuilles qui peuvent être cultivés en hiver. Le chou de Bruxelles en est un bon exemple. Il vous faut semer vos graines en godets, ou en pleine terre en avril-mai.

Lorsque vous plantez en pleine terre, éclaircissez les plants pour ne conserver que les plus beaux. L’idéal étant qu’il y ait 60 cm entre chaque plan, donc n’hésitez pas à déplacer vos jeunes plants au besoin.

Lorsque vous les avez semés en godet, attendez que vos jeunes plantules aient 6 à 8 feuilles avant de les planter en pleine terre.

Choux de Bruxelles à cultiver en hiver

Le choux de Bruxelles supporte très bien le froid, il est même très fortement recommandé de laisser vos petits choux prendre la gelée avant de les récolter. Vous pouvez les récolter tout l’hiver, parfois même jusqu’au printemps.

Le chou Cabus Vert/rouge : vous pouvez semer certaines variétés de choux cabus en mai-juin pour des récoltes tardives de novembre à mars selon les régions.

Attention cependant, si vous êtes dans une région aux hivers rudes, sachez que le choux cabus ne résiste pas à des températures inférieures à -10°c.

Le chou frisé se sème en pépinière entre avril et juin. Entre mai et juillet, arrachez délicatement les jeunes plantules ayant quatre à six feuilles, plantez les en pleine terre à un emplacement bien ensoleillé. Espacer les plantules de 50 cm. Vous pourrez récolter vos premiers choux frisés de fin octobre à début mars. Les premières gelées rendent les choux plus tendres.

Le chou de Milan est le légume d’hiver par excellence, il supporte très bien le froid, et peut rester en terre pendant des mois. Pour avoir des choux de Milan l’hiver, optez pour des variétés tardives que vous semez sous abri de mai à juillet. Six semaines plus tard, repiquer les jeunes plantules en pleine terre en les espaçant de 60 cm minimum. Vous pourrez récolter vos choux de novembre à avril.

Le brocoli se sème entre mai et juin, vous pourrez récolter de 50 jours à 220 jours après la plantation. Si vous cultivez différentes variétés, vous pourrez récolter des brocolis de juin à février.

Les délicieuses salades d’hiver

La salade est un légume facile à cultiver en hiver, et ce, même en hiver. Laitue, mâche, chicorée, roquette, cresson, scarole, et d’autres encore.

Ces salades se sèment en pleine terre. Commencez par aérer le sol, ajoutez-y un engrais naturel (comme du sang séché), puis mélangez la terre et le fertilisant. La salade est très gourmande, vous lui assurez ainsi une meilleure croissance.

Prévoyez des cloches pour protéger les jeunes pieds des gelées nocturnes, retirez les en journée. Si l’hiver est vraiment rude, paillez le pied de vos légumes, et prévoyez un voile d’hivernage, ou un tunnel. Il existe certaines variétés de laitue, comme la laitue pommée Tête de beurre, qui supporte très bien le froid.

Pour la récolte, vous pourrez commencer dès que la taille de vos salades vous semblera bonne. Pour la laitue à couper, prélevez feuille à feuille la quantité que vous souhaitez.

Comme vous l’aurez compris, en choisissant les bonnes variétés, en s’équipant un minimum, en étant attentif et au petit soin avec vos salades, vous pourrez espérer en manger toute l’année, ou presque (certaines régions sont moins favorables, et de grands froids imprévus pourraient vite contrarier vos plans).

Les autres légumes à cultiver en hiver

Si vous souhaitez obtenir de bonnes récoltes hivernales, il va vous falloir anticiper vos plantations des mois à l’avance. Voici une petite sélection de légumes pour continuer à faire vivre votre potager en hiver.

l’ail blanc et l’ail violet se plantent en automne et se récoltent généralement en juin-juillet. Vous pouvez toutefois les cueillir en vert si vous souhaitez les consommer directement.

Les oignons sont semés en pépinière entre mi-août et mi-septembre. Repiquer à la fin du mois d’octobre vous permet de commencer à récolter en début de printemps jusqu’au mois de juin.

Les betteraves se plantent entre mai et juin pour des récoltes d’octobre à novembre .

. Les navets d’automne et d’hiver se sèment de juillet à septembre et se récoltent trois mois plus tard.

se sèment de juillet à septembre et se récoltent trois mois plus tard. Les carottes peuvent être plantées de mi-mai à fin juin, pour une récolte d’octobre à novembre . Si vos hivers ne sont pas trop rudes, vos carottes peuvent se conserver dans le sol pendant encore plusieurs semaines.

. Si vos hivers ne sont pas trop rudes, vos carottes peuvent se conserver dans le sol pendant encore plusieurs semaines. Certaines variétés d’épinards doivent être plantées entre août et septembre, pour être récoltés d’octobre jusqu’à avril.

Poireaux d’hiver sont à planter au cours de l’été, voire en début de printemps. Ils supportent très bien le froid, vous pourrez en récolter tout l’hiver jusqu’à ce qu’ils montent vers avril-mai .

sont à planter au cours de l’été, voire en début de printemps. Ils supportent très bien le froid, jusqu’à ce qu’ils montent vers avril-mai Les radis d’hiver se plantent en juin et juillet, pour une récolte sur octobre et novembre.

Cette liste de légumes d’hiver n’est pas exhaustive, il existe encore bien d’autres légumes moins courants que vous pouvez cultiver en hiver. Et pour un jardin fleuri dès janvier, découvrez notre article sur les bulbes de printemps et d’hiver.

